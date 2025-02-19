Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год

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Правительство РФ выделило квоты на целевое обучение для будущих студентов на 2025 год
Правительство РФ выделило квоты на целевое обучение для будущих студентов на 2025 год Фото:

Правительство выделило около 145 тысяч мест в вузах для студентов, поступающих по целевому направлению на предстоящий учебный год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2025 год. <...> Всего на целевое обучение будет выделено около 145 тысяч мест», — следует из документа. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства страны. По словам российского премьера, квоты позволят обучать специалистов с учетом потребностей регионов и ключевых отраслей российской экономики. «Это очень хорошая возможность для студентов получить перспективную профессию и гарантированно трудоустроиться сразу после выпуска», — подчеркнул он.

Всего увеличено количество целевых мест по 77 направлениям подготовки, а также добавлены 12 новых специальностей, включая «Энергетические и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». «Наносистемы», «Технологии изделия легкой промышленности» и другие направления. Актуальными остаются и медицинские специальности. Кроме того, квоты выделены для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей. 

В текущем году начнут действовать обновленные правила целевого приема в высшие и средние специальные учебные заведения России. Они позволят работодателям отбирать самых успешных и заинтересованных кандидатов для целевого обучения. Студентам в свою очередь будет легче найти спонсоров для финансирования их образования.

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Правительство выделило около 145 тысяч мест в вузах для студентов, поступающих по целевому направлению на предстоящий учебный год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.  «Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2025 год. <...> Всего на целевое обучение будет выделено около 145 тысяч мест», — следует из документа. Сообщение опубликовано на официальном сайте правительства страны. По словам российского премьера, квоты позволят обучать специалистов с учетом потребностей регионов и ключевых отраслей российской экономики. «Это очень хорошая возможность для студентов получить перспективную профессию и гарантированно трудоустроиться сразу после выпуска», — подчеркнул он. Всего увеличено количество целевых мест по 77 направлениям подготовки, а также добавлены 12 новых специальностей, включая «Энергетические и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». «Наносистемы», «Технологии изделия легкой промышленности» и другие направления. Актуальными остаются и медицинские специальности. Кроме того, квоты выделены для будущих специалистов в области проектирования авиационных и ракетных двигателей.  В текущем году начнут действовать обновленные правила целевого приема в высшие и средние специальные учебные заведения России. Они позволят работодателям отбирать самых успешных и заинтересованных кандидатов для целевого обучения. Студентам в свою очередь будет легче найти спонсоров для финансирования их образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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