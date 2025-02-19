Украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, почему с ним не считаются в Вашингтоне, не осознавая, что Украина «доживает последние месяцы». Такое мнение озвучил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он также напомнил, что еще в 2023 году предупреждал, что Киев получит выстрел в спину от «союзников».
«Украина Зеленского обязательно получит свой выстрел в спину от „союзников“, поскольку основных целей этого конфликта Вашингтон уже достиг», — писал Медведчук несколько лет назад. Теперь он озвучил мысль, что Украина доживает последние месяцы своего существования из-за некомпетентности украинского лидера. Об этом он заявил в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».
Медведчук также выразил мнение, что процесс по восстановлению контроля России над своими территориями на Украине только начинается. Он заявил, что уже наблюдает, как Украина разваливается.
Накануне в Эр-Рияде состоялись переговоры между США и Россией по урегулированию украинского конфликта. Киев раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за игнорирование самой Украины, которую не позвали на встречу. В ответ на это лидер Штатов обвинил Киев в начале конфликта с Россией.
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