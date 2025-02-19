Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде

Шольц после переговоров в Эр-Рияде призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира
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Шольц заявил, что решения по конфликту нельзя принимать через Украину
Шольц заявил, что решения по конфликту нельзя принимать через Украину Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

После диалога представителей России и США, который состоялся в Эр-Рияде, в ФРГ пытаются понять, какую роль может сыграть Евросоюз в установлении мира на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, призвав ЕС внести вклад в урегулирование конфликта. 

«Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — заявил Шольц, отметив, что ни одно решение по конфликту не должно приниматься через Украину. Его слова передает Tagesschau

Переговоры Вашингтона и Москвы прошли 18 февраля в Эр-Рияде, они продлились 4,5 часа. Так, страны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух государств —Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что диалог был экстраординарным. По ее словам, это первая за три года встреча американской и российской делегаций. 

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После диалога представителей России и США, который состоялся в Эр-Рияде, в ФРГ пытаются понять, какую роль может сыграть Евросоюз в установлении мира на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, призвав ЕС внести вклад в урегулирование конфликта.  «Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — заявил Шольц, отметив, что ни одно решение по конфликту не должно приниматься через Украину. Его слова передает Tagesschau.  Переговоры Вашингтона и Москвы прошли 18 февраля в Эр-Рияде, они продлились 4,5 часа. Так, страны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух государств —Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что диалог был экстраординарным. По ее словам, это первая за три года встреча американской и российской делегаций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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