Шольц отреагировал на переговоры России и США в Эр-Рияде

После диалога представителей России и США, который состоялся в Эр-Рияде, в ФРГ пытаются понять, какую роль может сыграть Евросоюз в установлении мира на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, призвав ЕС внести вклад в урегулирование конфликта.
«Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — заявил Шольц, отметив, что ни одно решение по конфликту не должно приниматься через Украину. Его слова передает Tagesschau.
Переговоры Вашингтона и Москвы прошли 18 февраля в Эр-Рияде, они продлились 4,5 часа. Так, страны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух государств —Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что диалог был экстраординарным. По ее словам, это первая за три года встреча американской и российской делегаций.
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