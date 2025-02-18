В Германии задумались о переброске войск из Индии на Украину

TAZ: ООН следует включить Индию в состав миротворческих сил на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миротворческий контингент ЕС и НАТО просто не имеет достаточно оперативных сил для наблюдения за протяженной линией фронта, пишет немецкая газета
Миротворческий контингент ЕС и НАТО просто не имеет достаточно оперативных сил для наблюдения за протяженной линией фронта, пишет немецкая газета Фото:

Военные из стран БРИКС+, в частности Индии, могли бы войти в состав миротворческой миссии на Украине, чтобы обеспечить контроль за линией соприкосновения после заключения сделки по Украине. Данные страны не входят в блоки ЕС или НАТО, что по версии немецкой газеты TAZ, снижает риск возникновения предвзятости в их действиях.

«Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — говорится в материале. Миротворческая операция ООН с участием таких стран может предоставить новые возможности для урегулирования конфликта с учётом интересов широкого круга государств, дополняет TAZ.  Кроме того, у миротворческих сил ЕС и НАТО нет достаточно оперативных сил, чтобы наблюдать за протяженной линией фронта. 

Ранее чиновники США предложили во время прекращения огня на фронте украинского конфликта отправить в страну миротворцев, состоящих не только из европейских военных. Об этом сообщил журнал The Economist.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные из стран БРИКС+, в частности Индии, могли бы войти в состав миротворческой миссии на Украине, чтобы обеспечить контроль за линией соприкосновения после заключения сделки по Украине. Данные страны не входят в блоки ЕС или НАТО, что по версии немецкой газеты TAZ, снижает риск возникновения предвзятости в их действиях. «Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — говорится в материале. Миротворческая операция ООН с участием таких стран может предоставить новые возможности для урегулирования конфликта с учётом интересов широкого круга государств, дополняет TAZ.  Кроме того, у миротворческих сил ЕС и НАТО нет достаточно оперативных сил, чтобы наблюдать за протяженной линией фронта.  Ранее чиновники США предложили во время прекращения огня на фронте украинского конфликта отправить в страну миротворцев, состоящих не только из европейских военных. Об этом сообщил журнал The Economist.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...