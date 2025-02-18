Военные из стран БРИКС+, в частности Индии, могли бы войти в состав миротворческой миссии на Украине, чтобы обеспечить контроль за линией соприкосновения после заключения сделки по Украине. Данные страны не входят в блоки ЕС или НАТО, что по версии немецкой газеты TAZ, снижает риск возникновения предвзятости в их действиях.
«Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — говорится в материале. Миротворческая операция ООН с участием таких стран может предоставить новые возможности для урегулирования конфликта с учётом интересов широкого круга государств, дополняет TAZ. Кроме того, у миротворческих сил ЕС и НАТО нет достаточно оперативных сил, чтобы наблюдать за протяженной линией фронта.
Ранее чиновники США предложили во время прекращения огня на фронте украинского конфликта отправить в страну миротворцев, состоящих не только из европейских военных. Об этом сообщил журнал The Economist.
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