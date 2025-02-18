Экс-президента Аргентины, называвшего себя первой феминисткой, обвинили в избиении партнерши

WSJ: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвиняют в избиении партнерши
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Экс-главу Аргентины обвинили в избиении жены
Экс-главу Аргентины обвинили в избиении жены Фото:

Федеральный судья Аргентины выдвинул обвинения против бывшего президента страны Альберто Фернандеса в избиении его экс-партнерши Фабиолы Яньес. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. При этом сам Фернандес в первые годы президентского срока называл себя «первым феминистом» Аргентины и активно выступал за права женщин. 

«Федеральный следственный судья предъявил обвинение бывшему президенту Аргентины Альберто Фернандесу в избиении его партнерши Фабиолы Яньес в той же официальной резиденции, где тот когда-то объявлял о планах по борьбе с домашним насилием», — передают журналисты. Они напоминают, что будучи президентом, Фернандес называл себя «первым феминистом» Аргентины и создал Министерство женщин для борьбы с насильниками.

Судья Эрколини, ведущий дело, указал на серьезность обвинений. Он сообщил, что за восемь лет совместной жизни Фернандес применил к Яньес «различные фазы насилия». После решения судьи, Фернандес не имеет права приближаться к бывшей партнерше ближе, чем на 500 метров. Экс-главу Аргентины обвиняют в избиениях, сексуальном насилии и угрозах. Причем дело об избиении, в связи с которым обвиняется Фернандес, был инициировано после проверок экс-главы страны по делу о мошенничестве и коррупции.

Альберто Фернандеса перестал быть президентом в 2023 году. Его по итогам президентских выборов сменил Хавьер Милей — первый в истории страны глава-либертарианец.

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Федеральный судья Аргентины выдвинул обвинения против бывшего президента страны Альберто Фернандеса в избиении его экс-партнерши Фабиолы Яньес. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. При этом сам Фернандес в первые годы президентского срока называл себя «первым феминистом» Аргентины и активно выступал за права женщин.  «Федеральный следственный судья предъявил обвинение бывшему президенту Аргентины Альберто Фернандесу в избиении его партнерши Фабиолы Яньес в той же официальной резиденции, где тот когда-то объявлял о планах по борьбе с домашним насилием», — передают журналисты. Они напоминают, что будучи президентом, Фернандес называл себя «первым феминистом» Аргентины и создал Министерство женщин для борьбы с насильниками. Судья Эрколини, ведущий дело, указал на серьезность обвинений. Он сообщил, что за восемь лет совместной жизни Фернандес применил к Яньес «различные фазы насилия». После решения судьи, Фернандес не имеет права приближаться к бывшей партнерше ближе, чем на 500 метров. Экс-главу Аргентины обвиняют в избиениях, сексуальном насилии и угрозах. Причем дело об избиении, в связи с которым обвиняется Фернандес, был инициировано после проверок экс-главы страны по делу о мошенничестве и коррупции. Альберто Фернандеса перестал быть президентом в 2023 году. Его по итогам президентских выборов сменил Хавьер Милей — первый в истории страны глава-либертарианец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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