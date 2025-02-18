В Ленобласти нашли убитую женщину с дыркой в подбородке. Видео

В Ленобласти нашли труп женщины с дыркой в подбородке
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Женщина пропала без вести около двух с половиной недель назад
Женщина пропала без вести около двух с половиной недель назад Фото:

В лесной зоне в Ленобласти было найдено тело женщины из Таджикистана. На теле были видны следы насильственной смерти, в частности, отверстие в области подбородка. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Труп 32-летней гражданки Таджикистана с отверстием в области подбородка нашли в лесу у деревни Романовка в Гатчинском районе Ленобласти», — передает «Фонтанка». Информация о страшной находке появилась 18 февраля.

Женщина пропала без вести около двух с половиной недель назад. Ее брат обратился в полицию, сообщив, что с 1 февраля сестра не вернулась домой. По его словам, она работала продавцом в алкомаркете и была зарегистрирована по миграционному учету. После заявления брата, 11 февраля было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Предварительно, в преступлении подозревается 40-летний мужчина, также гражданин Таджикистана. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами на родине, где дал признательные показания и указал место сокрытия тела. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, включая медицинскую, для установления точной причины смерти.

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В лесной зоне в Ленобласти было найдено тело женщины из Таджикистана. На теле были видны следы насильственной смерти, в частности, отверстие в области подбородка. Об этом сообщает «Фонтанка». «Труп 32-летней гражданки Таджикистана с отверстием в области подбородка нашли в лесу у деревни Романовка в Гатчинском районе Ленобласти», — передает «Фонтанка». Информация о страшной находке появилась 18 февраля. Женщина пропала без вести около двух с половиной недель назад. Ее брат обратился в полицию, сообщив, что с 1 февраля сестра не вернулась домой. По его словам, она работала продавцом в алкомаркете и была зарегистрирована по миграционному учету. После заявления брата, 11 февраля было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Предварительно, в преступлении подозревается 40-летний мужчина, также гражданин Таджикистана. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами на родине, где дал признательные показания и указал место сокрытия тела. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, включая медицинскую, для установления точной причины смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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