Реестр иноагентов пополнится реквизитами и спецсчетами

С 1 марта в полном объеме начнет действовать закон о специальных счетах для иноагентов. Об этом заявила глава департамента законодательства и правоприменения в сфере НКО Минюста РФ Светлана Кузнецова.
«На сегодняшний день мы полностью реализовали [все мероприятия] в достаточно короткий срок», — подчеркнула представитель Минюста во время заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, банком, уполномоченным на открытие данных специальных счетов, станет Сбербанк. Кузнецова также отметила, что Центральный банк России уже издал соответствующие методические указания. «ЦБ издал соответствующие методические указания. Сегодня будут приняты два распоряжения правительства, завтра будет еще постановление правительства, обеспечивающее порядок ведения этого счета, порядок зачисления денежных средств», — заключила представитель Минюста.
По новому закону, на специальный счет иноагента будут поступать денежные средства от различных операций, таких как продажа недвижимости и транспортных средств, а также доходы от интеллектуальной собственности и проценты со вкладов. Это позволит более строго контролировать финансовые операции организаций, признанных иностранными агентами.
Ранее Совфед РФ одобрил закон, который вводит специальный порядок выплат иностранным агентам. Выплаты должны будут производиться на специальные рублевые счета, предназначенные для зачисления средств, заработанных в результате интеллектуальной деятельности.
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