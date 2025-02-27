Выставка «Россия» стала лучшим просветительским проектом страны

Международная выставка-форум «Россия» была удостоена звания лучшего просветительского проекта в номинации «Вклад в образование в области добровольчества и патриотизма». Церемония награждения прошла в рамках присуждения главной образовательной премии страны — Знание.Премия.
«Выставка „Россия“ показала передовые достижения страны и ее граждан за последние десятилетия, собрав успехи всех регионов и отраслей в одной локации, — говорится в пресс-релизе сообщества „Знание“. Награду получила генеральный директор Автономной некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова. Трансляция мероприятия ведется на телеканале „Россия 24“.
Выставка привлекла более 18,5 миллионов посетителей за 248 дней своей работы, включая многочисленные иностранные делегации из свыше 120 стран. В рамках проекта было организовано более 17 тысяч различных мероприятий.
Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо на церемонию вручения Знание.Премия, где отметил значимость труда удостоенных награды. «Сегодня мы отдаем должное тем, кто с полной отдачей и по зову сердца посвящает свою жизнь крайне значимой и востребованной деятельности,» — сказал он. Президент выразил искренние поздравления текущим лауреатам, которые представляют различные профессиональные сферы и возрастные группы, включая ученых, писателей, педагогов, журналистов, политиков, ветеранов специальной военной операции и молодежь.
Выставка «Россия» успешно работала на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля 2024 года. Основная цель этого мероприятия заключалась в представлении ключевых достижений экономики России. Выставка привлекала внимание как широкой общественности, так и специалистов из разнообразных секторов экономики. С ноября 2023 года на данной площадке было проведено 689 концертов известных артистов, свыше 800 деловых мероприятий, 41 утренняя зарядка, 22 крупных флешмоба, 19 культурных фестивалей, а также множество других значимых масштабных событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.