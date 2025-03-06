Шольц раскрыл тему обсуждения на экстренном саммите по Украине

На экстренном саммите по Украине европейские лидеры должны проявить хладнокровие и гарантировать поддержку со стороны США в адрес Киева в ближайшие месяцы и годы. Об этом накануне встречи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы, сохраняя хладнокровие, должны побеспокоиться о том, чтобы и поддержка со стороны США обеспечивалась в ближайшие месяцы и годы», — передает слова Шольца ТАСС. Он добавил, что Киев не сможет самостоятельно укрепить свою армию. Поддержка Украины со стороны Европы и США является ключевой для достижения мира, считает Шольц.
Финансовая и военная помощь Украине в ближайшие месяцы и годы, по словам Шольца, должна быть обеспечена. Он также отметил важность поддержки со стороны международных и трансатлантических партнеров. В контексте оборонных расходов канцлер добавил, что необходимо наращивать бюджет ЕС на оборону.
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