Шольц раскрыл тему обсуждения на экстренном саммите по Украине

Канцлер ФРГ подчеркнул необходимость формирования мощной армии для Киева
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Украина должна быть обеспечена западной поддержкой, заявил Шольц
Украина должна быть обеспечена западной поддержкой, заявил Шольц Фото:
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На экстренном саммите по Украине европейские лидеры должны проявить хладнокровие и гарантировать поддержку со стороны США в адрес Киева в ближайшие месяцы и годы. Об этом накануне встречи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы, сохраняя хладнокровие, должны побеспокоиться о том, чтобы и поддержка со стороны США обеспечивалась в ближайшие месяцы и годы», — передает слова Шольца ТАСС. Он добавил, что Киев не сможет самостоятельно укрепить свою армию. Поддержка Украины со стороны Европы и США является ключевой для достижения мира, считает Шольц.

Финансовая и военная помощь Украине в ближайшие месяцы и годы, по словам Шольца, должна быть обеспечена. Он также отметил важность поддержки со стороны международных и трансатлантических партнеров. В контексте оборонных расходов канцлер добавил, что необходимо наращивать бюджет ЕС на оборону.

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На экстренном саммите по Украине европейские лидеры должны проявить хладнокровие и гарантировать поддержку со стороны США в адрес Киева в ближайшие месяцы и годы. Об этом накануне встречи заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы, сохраняя хладнокровие, должны побеспокоиться о том, чтобы и поддержка со стороны США обеспечивалась в ближайшие месяцы и годы», — передает слова Шольца ТАСС. Он добавил, что Киев не сможет самостоятельно укрепить свою армию. Поддержка Украины со стороны Европы и США является ключевой для достижения мира, считает Шольц. Финансовая и военная помощь Украине в ближайшие месяцы и годы, по словам Шольца, должна быть обеспечена. Он также отметил важность поддержки со стороны международных и трансатлантических партнеров. В контексте оборонных расходов канцлер добавил, что необходимо наращивать бюджет ЕС на оборону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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