Матвиенко предложила ужесточить правила выдачи семейной ипотеки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текущую реализацию программы льготной семейной ипотеки в России, заявив, что она не способствует повышению рождаемости, особенно в регионах. Во время заседания Совета при президенте по демографической политике Матвиенко предложила пересмотреть правила выдачи ипотеки, ограничив их рамки местом жительства или регистрации заемщиков.
«По нашим подсчетам, 40% семейной ипотекой воспользовались в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. Послушайте, у нас большая страна. А что же там в других регионах? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки? Существующие правила по выдаче семейной ипотеки не работают на повышение рождаемости. Надо больше строить жилья в малых городах и поселках», — считает Валентина Матвиенко.
Программа семейной ипотеки в России, предназначенная для улучшения демографической ситуации, столкнулась с критикой за неэффективность и использование в спекулятивных целях. Эксперты отмечают, что значительная часть средств направляется на покупку малогабаритных квартир, не подходящих для семейного проживания, и акцентируют внимание на необходимости пересмотра условий программы для достижения ее первоначальных целей.
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