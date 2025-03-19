«А руки-то помнят»: Губерниев высказался о поставившем рекорде Дзюбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал бросать в воздух чепчики в честь установленного рекорда футболиста Артема Дзюбы. Телеведущий высказался в разговоре с URA.RU о достижении спортсмена.
«Артем Дзюба очень долго шел к этому рекорду, наступал на горло собственной песне, падал, вставал, поднимался, шел вперед. Он удивительный человек, потому что может и гол забить, и в раздевалке команду завести. Настоящий мотор российского футбола. Один из самых выдающихся нападающих в новейшей истории. Поздравим его и будем бросать в воздух чепчики. Гордимся знакомством! Та самая рубрика "помнят руки-то, помнят, родимые" сработала по полной программе. Молодец, Дзюба», — отметил Губерниев.
Спортивный комментатор подчеркнул, что Дзюба не только установил рекорд в истории сборной России по футболу, но и в 36 лет стал самым возрастным футболистом, который забивал. Ранее этот рекорд удерживал Сергей Игнашевич, забивавший за сборную в возрасте 36 лет, 2 месяца и 25 дней.
Артем Дзюба 19 марта в матче против команды Гренады забил свой 31-й гол в составе национальной команды. Таким образом, он побил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. Кержаков отказался комментировать URA.RU рекорд коллеги.
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