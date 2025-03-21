Банк РФ назвал стабильным курс рубля в пределах страны

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Рубль сравнительно стабилен в долгосрочной перспективе
Рубль сравнительно стабилен в долгосрочной перспективе Фото:

В условиях значительных колебаний валютного курса, вызванных внешними факторами, рубль сравнительно стабилен. Об этом заявил зампред Центрального Банка России Алексей Заботкин

«Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен», — сообщил Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Он отметил, что говорить о систематическом ослаблении или укреплении рубля преждевременно.

Несмотря на краткосрочную изменчивость рубля, его положение остается примерно на том же уровне, что и летом 2024 года, когда курс был наиболее устойчивым. Это указывает на относительную стабильность рубля на долгосрочной перспективе, заключил Заботкин.

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В условиях значительных колебаний валютного курса, вызванных внешними факторами, рубль сравнительно стабилен. Об этом заявил зампред Центрального Банка России Алексей Заботкин «Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но за этими значительными колебаниями он на самом деле сравнительно стабилен», — сообщил Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Он отметил, что говорить о систематическом ослаблении или укреплении рубля преждевременно. Несмотря на краткосрочную изменчивость рубля, его положение остается примерно на том же уровне, что и летом 2024 года, когда курс был наиболее устойчивым. Это указывает на относительную стабильность рубля на долгосрочной перспективе, заключил Заботкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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