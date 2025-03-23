Россия попала в тройку стран G20 по темпам роста экономики

Россия в 2024 году стала третьей по темпам роста экономики среди стран G20, следует из данных национальных статслужб.
На первом месте оказалась экономика Индии, темпы роста составили 6,7%, что однако меньше, чем годом ранее (в 2023 году показатель был 8,8%). На втором месте расположились Китай и Индонезия, их ВВП в прошлом году вырос на 5%. Тройку лидеров по росту экономики замыкает Россия, второй год ВВП страны составил 4,1%. На четвертом месте оказалась Бразилия (3,4%), на пятом — Турция (3,2%).
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