Евросоюз и Великобритания прилагают максимум усилий для остановки поисков мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Рано или поздно этот мирный процесс приведет нас к результату <...>. Сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его», — сказал Келин в интервью BBC.
На прошедших переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Россия и США обсудили трехступенчатый план по деэскалации украинского конфликта. Первым делом необходимо прекращение огня. Далее, проведение выборов на Украине и, наконец, подписание окончательного соглашения о мире, подчеркнули делегаты.
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