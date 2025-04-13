Келин: ЕС и Британия хотят не допустить мира на Украине

Келин: ЕС и Британия пытаются остановить поиски путей урегулирования на Украине
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Великобритания и страны Евросоюза делают всевозможное, чтобы препятствовать мирному решению конфликта на Украине, сказал Келин
Великобритания и страны Евросоюза делают всевозможное, чтобы препятствовать мирному решению конфликта на Украине, сказал Келин Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Евросоюз и Великобритания прилагают максимум усилий для остановки поисков мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Рано или поздно этот мирный процесс приведет нас к результату <...>. Сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его», — сказал Келин в интервью BBC.

На прошедших переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Россия и США обсудили трехступенчатый план по деэскалации украинского конфликта. Первым делом необходимо прекращение огня. Далее, проведение выборов на Украине и, наконец, подписание окончательного соглашения о мире, подчеркнули делегаты. 

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Евросоюз и Великобритания прилагают максимум усилий для остановки поисков мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. «Рано или поздно этот мирный процесс приведет нас к результату <...>. Сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его», — сказал Келин в интервью BBC. На прошедших переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Россия и США обсудили трехступенчатый план по деэскалации украинского конфликта. Первым делом необходимо прекращение огня. Далее, проведение выборов на Украине и, наконец, подписание окончательного соглашения о мире, подчеркнули делегаты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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