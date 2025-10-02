Украинский генерал пригрозил Москве блэкаутом

Гнатов: Украина устроит блэкаут Москве, если Киев лишат электроэнергии
Украина может устроить «блэкаут» Москве в случае отключения электроэнергии в Киеве. Об этом сообщил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По его словам, украинская армия готова дать симметричный ответ на любые действия России, если российские военные попытаются оставить Киев без света.

«Мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции (блэкаут — прим. URA.RU), они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — заявил глава генштаба ВСУ. Его слова передает «Страна.ua».

Гнатов отметил, что украинские военные рассматривали различные сценарии развития событий и готовы к эскалации атак на объекты энергетики. Военнослужащий также подчеркнул, что вопрос количества ракет для достижения преимущества перед российской армией остается открытым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США передают Украине разведывательную информацию на постоянной основе в режиме реального времени. По словам представителя Кремля, предоставление Вашингтоном подобных данных Киеву не является новым явлением. Песков также подчеркнул, что для сбора и передачи разведданных используются все имеющиеся инфраструктурные возможности как Штатов, так и стран НАТО.

