Премьер-министр Мьянмы едет в Москву на Парад Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Мьянмы в Москве 9 мая планирует встретиться с лидерами других государств
Глава Мьянмы в Москве 9 мая планирует встретиться с лидерами других государств Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаин посетит Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщает мьянманский правительственный телеканал MRTV.

«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом», — говорится в сообщении. По данным телеканала, соответствующее приглашение ему направил президент России Владимир Путин.

В рамках визита лидер Мьянмы, помимо участия в параде, также планирует встретиться с руководителями других государств, которые будут присутствовать на праздновании. Премьер-министра будут сопровождать члены Государственного административного совета и ряд высокопоставленных чиновников. В программе визита запланировано участие в различных официальных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.

Ранее о своем участии в праздновании 80-летия Победы в Москве сообщил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который также получил приглашение от Владимира Путина. Ожидается, что на торжества приедут более 20 лидеров иностранных государств из Европы, Азии, Африки и других регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаин посетит Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщает мьянманский правительственный телеканал MRTV. «Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом», — говорится в сообщении. По данным телеканала, соответствующее приглашение ему направил президент России Владимир Путин. В рамках визита лидер Мьянмы, помимо участия в параде, также планирует встретиться с руководителями других государств, которые будут присутствовать на праздновании. Премьер-министра будут сопровождать члены Государственного административного совета и ряд высокопоставленных чиновников. В программе визита запланировано участие в различных официальных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Ранее о своем участии в праздновании 80-летия Победы в Москве сообщил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который также получил приглашение от Владимира Путина. Ожидается, что на торжества приедут более 20 лидеров иностранных государств из Европы, Азии, Африки и других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...