Премьер-министр Мьянмы едет в Москву на Парад Победы

Премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаин посетит Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщает мьянманский правительственный телеканал MRTV.
«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом», — говорится в сообщении. По данным телеканала, соответствующее приглашение ему направил президент России Владимир Путин.
В рамках визита лидер Мьянмы, помимо участия в параде, также планирует встретиться с руководителями других государств, которые будут присутствовать на праздновании. Премьер-министра будут сопровождать члены Государственного административного совета и ряд высокопоставленных чиновников. В программе визита запланировано участие в различных официальных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.
Ранее о своем участии в праздновании 80-летия Победы в Москве сообщил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который также получил приглашение от Владимира Путина. Ожидается, что на торжества приедут более 20 лидеров иностранных государств из Европы, Азии, Африки и других регионов.
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