Минфину понадобится 447 миллиардов рублей на покрытие дефицита бюджета

Министерство финансов Российской Федерации планирует направить 447 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния на финансирование бюджетного дефицита в 2025 году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был потом пополниться, то сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 миллиардов рублей», — заявил министр в ходе брифинга. При этом дополнительных заимствований или роста расходов сверх увеличения ненефтегазовых доходов не планируется.
Силуанов отметил, что рост дефицита связан не с новыми заимствованиями, а со снижением нефтегазовых доходов. Министр также уточнил, что общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году составит 42,298 трлн рублей. Рост расходов на 829 млрд рублей связан с приростом ненефтегазовых доходов.
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