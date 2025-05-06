Минфину понадобится 447 миллиардов рублей на покрытие дефицита бюджета

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Силуанов отметил, что общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году составит 42,298 трлн рублей
Силуанов отметил, что общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году составит 42,298 трлн рублей Фото:

Министерство финансов Российской Федерации планирует направить 447 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния на финансирование бюджетного дефицита в 2025 году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был потом пополниться, то сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 миллиардов рублей», — заявил министр в ходе брифинга. При этом дополнительных заимствований или роста расходов сверх увеличения ненефтегазовых доходов не планируется.

Силуанов отметил, что рост дефицита связан не с новыми заимствованиями, а со снижением нефтегазовых доходов. Министр также уточнил, что общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году составит 42,298 трлн рублей. Рост расходов на 829 млрд рублей связан с приростом ненефтегазовых доходов.

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Министерство финансов Российской Федерации планирует направить 447 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния на финансирование бюджетного дефицита в 2025 году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был потом пополниться, то сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 миллиардов рублей», — заявил министр в ходе брифинга. При этом дополнительных заимствований или роста расходов сверх увеличения ненефтегазовых доходов не планируется. Силуанов отметил, что рост дефицита связан не с новыми заимствованиями, а со снижением нефтегазовых доходов. Министр также уточнил, что общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году составит 42,298 трлн рублей. Рост расходов на 829 млрд рублей связан с приростом ненефтегазовых доходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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