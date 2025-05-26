Турка, который зарезал жену в Казани, арестовали

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Эцфела арестовали по обвинению в убийстве жены, однако вины он не признал
Эцфела арестовали по обвинению в убийстве жены, однако вины он не признал Фото:
новость из сюжета
В Казани мужчина-иностранец перерезал горло жене и поранил трехлетнего сына в его день рождения

Суд Казани арестовал на два месяца гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве своей жены. Об этом сообщают СМИ.

Эцфел арестован на два месяца по обвинению в жестоком убийстве супруги в Кировском районе столицы Татарстана, пишет РИА Новости. В одной из квартир было обнаружено тело 35-летней женщины с перерезанным горлом. После совершения преступления Эцфел несколько часов находился на балконе квартиры, угрожая спрыгнуть вниз. В итоге мужчину удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов. Вину Эцфел не признал.

Убийство произошло в день рождения их сына. Ранив ребенка, отец передал их медикам. Также стало известно, что женщина познакомилась с мужчиной в Турции, а позже сбежала от него вместе с ребенком. Муж последовал за ними.

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Суд Казани арестовал на два месяца гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве своей жены. Об этом сообщают СМИ. Эцфел арестован на два месяца по обвинению в жестоком убийстве супруги в Кировском районе столицы Татарстана, пишет РИА Новости. В одной из квартир было обнаружено тело 35-летней женщины с перерезанным горлом. После совершения преступления Эцфел несколько часов находился на балконе квартиры, угрожая спрыгнуть вниз. В итоге мужчину удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов. Вину Эцфел не признал. Убийство произошло в день рождения их сына. Ранив ребенка, отец передал их медикам. Также стало известно, что женщина познакомилась с мужчиной в Турции, а позже сбежала от него вместе с ребенком. Муж последовал за ними.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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