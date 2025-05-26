Турка, который зарезал жену в Казани, арестовали

Суд Казани арестовал на два месяца гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве своей жены. Об этом сообщают СМИ.
Эцфел арестован на два месяца по обвинению в жестоком убийстве супруги в Кировском районе столицы Татарстана, пишет РИА Новости. В одной из квартир было обнаружено тело 35-летней женщины с перерезанным горлом. После совершения преступления Эцфел несколько часов находился на балконе квартиры, угрожая спрыгнуть вниз. В итоге мужчину удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов. Вину Эцфел не признал.
Убийство произошло в день рождения их сына. Ранив ребенка, отец передал их медикам. Также стало известно, что женщина познакомилась с мужчиной в Турции, а позже сбежала от него вместе с ребенком. Муж последовал за ними.
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