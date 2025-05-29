Бойцы бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) издевались над мирными жителями села Гнатовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Рыжий.
«Местные жители рассказывают, что азовцы и все вот эти нацисты, когда находились в этом населенном пункте (Гнатовка), там рядом стояли, постоянно издевались над мирными жителями, убивали где-то даже», — заявил Рыжий. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военнослужащий также отметил, что бойцы «Азова» использовали украинских солдат как прикрытие во время боев.
Сегодня российские войска освободили Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Также они установили контроль над Строевкой в Харьковской области.
Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.
*»Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ
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