Боевики «Азова»* в Гнатовке издевались над мирными жителями

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Боец с позывным Рыжий сообщил, что «Азовцы»* убивали мирных граждан в Гнатовке (ДНР)
Боец с позывным Рыжий сообщил, что «Азовцы»* убивали мирных граждан в Гнатовке (ДНР) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) издевались над мирными жителями села Гнатовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Рыжий.

«Местные жители рассказывают, что азовцы и все вот эти нацисты, когда находились в этом населенном пункте (Гнатовка), там рядом стояли, постоянно издевались над мирными жителями, убивали где-то даже», — заявил Рыжий. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военнослужащий также отметил, что бойцы «Азова» использовали украинских солдат как прикрытие во время боев.

Сегодня российские войска освободили Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Также они установили контроль над Строевкой в Харьковской области.

Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.

*»Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ

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Бойцы бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) издевались над мирными жителями села Гнатовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Рыжий. «Местные жители рассказывают, что азовцы и все вот эти нацисты, когда находились в этом населенном пункте (Гнатовка), там рядом стояли, постоянно издевались над мирными жителями, убивали где-то даже», — заявил Рыжий. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Военнослужащий также отметил, что бойцы «Азова» использовали украинских солдат как прикрытие во время боев. Сегодня российские войска освободили Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Также они установили контроль над Строевкой в Харьковской области. Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок. *»Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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