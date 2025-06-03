Премьер Венгрии признал правоту Путина

Орбан: Путин оказался прав, что время в украинском конфликте на его стороне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан признал, что Путин был прав в оценке времени украинского конфликта
Орбан признал, что Путин был прав в оценке времени украинского конфликта Фото:

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин оказался прав, что время в ходе украинского конфликта будет на его стороне. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Разница лишь в том, что он [Путин] оказался прав», — сказал Орбан. Его слова передает ТАСС. Политик заявил, что в ходе визита в Киев летом 2024 года он предпринял попытку убедить Зеленского согласиться на перемирие. Однако его предложение было отклонено. По словам Орбана, аналогичный ответ он получил и от Владимира Путина, поскольку, как отметил политик, обе стороны полагают, что затяжной конфликт играет им на руку.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт может затянуться. Премьер предупредил о необходимости готовиться к затяжному противостоянию. Кроме того, он выразил опасения по поводу возможной новой гонки вооружений в Европе с Россией. Он отметил, что страны Евросоюза уже направили значительные средства и вооружение Украине, несмотря на то, что их собственные армии остаются слабыми, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин оказался прав, что время в ходе украинского конфликта будет на его стороне. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Разница лишь в том, что он [Путин] оказался прав», — сказал Орбан. Его слова передает ТАСС. Политик заявил, что в ходе визита в Киев летом 2024 года он предпринял попытку убедить Зеленского согласиться на перемирие. Однако его предложение было отклонено. По словам Орбана, аналогичный ответ он получил и от Владимира Путина, поскольку, как отметил политик, обе стороны полагают, что затяжной конфликт играет им на руку. Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт может затянуться. Премьер предупредил о необходимости готовиться к затяжному противостоянию. Кроме того, он выразил опасения по поводу возможной новой гонки вооружений в Европе с Россией. Он отметил, что страны Евросоюза уже направили значительные средства и вооружение Украине, несмотря на то, что их собственные армии остаются слабыми, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...