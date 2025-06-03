Премьер Венгрии признал правоту Путина

В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин оказался прав, что время в ходе украинского конфликта будет на его стороне. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Разница лишь в том, что он [Путин] оказался прав», — сказал Орбан. Его слова передает ТАСС. Политик заявил, что в ходе визита в Киев летом 2024 года он предпринял попытку убедить Зеленского согласиться на перемирие. Однако его предложение было отклонено. По словам Орбана, аналогичный ответ он получил и от Владимира Путина, поскольку, как отметил политик, обе стороны полагают, что затяжной конфликт играет им на руку.
Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт может затянуться. Премьер предупредил о необходимости готовиться к затяжному противостоянию. Кроме того, он выразил опасения по поводу возможной новой гонки вооружений в Европе с Россией. Он отметил, что страны Евросоюза уже направили значительные средства и вооружение Украине, несмотря на то, что их собственные армии остаются слабыми, передает RT.
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