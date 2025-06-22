Аналитик Кошкович: Россия способна сделать с Украиной все, что захочет

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Центр фундаментальных прав известен консервативными взглядами и критикой политики ЕС в отношении Украины
Центр фундаментальных прав известен консервативными взглядами и критикой политики ЕС в отношении Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, резко раскритиковав слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о перспективах мирного урегулирования с Россией через демонстрацию силы. Аналитик назвал позицию Киева «совершенно безумной».

«Россия теперь может сделать буквально все с Украиной <…> Эти люди в Киеве совершенно безумны», — написал Кошкович в соцсети X (бывший Twitter), намекая на военное превосходство Москвы. Поводом для резкой реакции стало высказывание Ермака о том, что мир с Москвой возможен, если «продемонстрировать силу».

Ранее газета Politico назвала визит Ермака в США провалом для Киева перед саммитом НАТО, который намечен на 24-25 июня в Гааге. Глава офиса Зеленского столкнулся с трудностями в организации встреч с чиновниками Белого дома. Многие из осведомленных источников вообще не понимали, зачем он туда приехал, а один из собеседников издания назвал Ермака бременем для Киева, пишет Царьград.

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Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, резко раскритиковав слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о перспективах мирного урегулирования с Россией через демонстрацию силы. Аналитик назвал позицию Киева «совершенно безумной». «Россия теперь может сделать буквально все с Украиной <…> Эти люди в Киеве совершенно безумны», — написал Кошкович в соцсети X (бывший Twitter), намекая на военное превосходство Москвы. Поводом для резкой реакции стало высказывание Ермака о том, что мир с Москвой возможен, если «продемонстрировать силу». Ранее газета Politico назвала визит Ермака в США провалом для Киева перед саммитом НАТО, который намечен на 24-25 июня в Гааге. Глава офиса Зеленского столкнулся с трудностями в организации встреч с чиновниками Белого дома. Многие из осведомленных источников вообще не понимали, зачем он туда приехал, а один из собеседников издания назвал Ермака бременем для Киева, пишет Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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