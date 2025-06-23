«Последствия опасные»: Путин и премьер Ирака Судани пришли к единому мнению по ирано-израильскому конфликту

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Судани провели обстоятельный обмен мнениями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке. Они оба отметили, что конфликт имеет непредсказуемые последствия для глобальной безопасности.
«С обеих сторон отмечалось, что эти действия, грубо нарушившие Устав ООН и другие нормы международного права, чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности. Подтверждена заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного противостояния и возвращении ситуации в политико-дипломатическое русло», — говорится в официальном сообщении Кремля в telegram-канале.
В ходе разговора также были обсуждены риски для мировых энергетических рынков, вызванные текущими напряженностями, и подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия в рамках «ОПЕК плюс». Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и выразили настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иракских связей.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах телефонного разговора между Владимиром Путиным и Мухаммедом Судани, при этом не уточняя повестку. Подобные контакты с лидерами стран Ближнего Востока уже проходили на фоне обострения ситуации между Ираном и Израилем, а Россия неоднократно заявляла о своей поддержке мирного урегулирования конфликта в регионе.
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