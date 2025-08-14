В Египте в ДТП с автобусом пострадали российские туристы

Автобус следовал по маршруту из Шарм-эш-Шейха в Каир
Автобус следовал по маршруту из Шарм-эш-Шейха в Каир

В результате ДТП с автобусом в Египте пострадали 43 человека. Об этом сообщил источник.

Как передает источник РИА Новости, среди 43 пострадавших, 39 — российские туристы. В Египте произошла серьезная авария с участием туристического автобуса. По информации, предоставленной посольством России, автобус следовал по маршруту из Шарм-эш-Шейха в Каир.

В результате ДТП погибла одна гражданка России. Еще один россиянин получил травмы различной степени тяжести.

