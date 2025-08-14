Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов направил поздравления российским военными в связи с успешным освобождением населенных пунктов Щербиновка и Искра в ДНР. Он отметил мужество бойцов ВС РФ.
"В упорных боях с противником на Александро-Калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг", — приводит слова Белоусова telegram-канал Минобороны. Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут достойно защищать национальные интересы страны.
Отдельные поздравления были адресованы бойцам 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, освободившим населенный пункт Искра. Министр обороны отметил их стойкость, профессионализм и преданность воинскому долгу, подчеркнув, что подобные подвиги служат примером для всех защитников отечества. Белоусов поблагодарил военнослужащих за выполнение поставленных задач и выразил уверенность в их дальнейших успехах.
