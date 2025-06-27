Смерть ребенка, скандальный развод и нападение в поезде: как живет Яна Поплавская

Яна Поплавская — актриса, ставшая популярной в десятилетнем возрасте. Тогда она сыграла неунывающую и жизнерадостную главную героиню музыкальной сказки «Про Красную Шапочку». Позже в ее фильмографии появились такие картины, как «Васса», «Переходный возраст», «Узник замка Иф», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 28 июня актрисе исполняется 58 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство Яны Поплавской
Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве. Ее мама работала в театре, а отец — журналистом. Поплавская получила образование в одной из ведущих английских специализированных школ. Как отмечает сама актриса, в школьные годы она общалась преимущественно с мальчиками, поскольку ей было сложно найти общий язык с девочками. В детстве Поплавская мечтала о профессии хирурга, а ее бабушки, Елена и Фаня, обучили внучку основам оказания первой медицинской помощи и навыкам наложения швов. В итоге в 1983 году она поступила в Театральное училище им. Щукина.
Карьера Яны Поплавской
Поплавская впервые появилась на экране в четыре года в фильме Сергея Колосова «Помни имя свое». Хотя сцены с ее участием были удалены при монтаже, юная актриса привлекла внимание кинематографистов. Настоящий прорыв в ее карьере произошел после исполнения главной роли в картине Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку».
Яна рассказывала, что худсовет четыре раза собирался по поводу ее утверждения на роль Красной Шапочки. Члены совета представляли себе совершенно другую героиню. Сами съемки тоже не обошлись без «сюрпризов». Во время сцены с обливанием ледяной водой Поплавская и Ролан Быков заболели. В итоге артист слег с односторонней пневмонией, а актриса сильно простудилась.
«Меня растерли водкой, а Ролану Антоновичу просто налили коньяку. <…> Нужно снимать сцену про необитаемый остров в океане, а у меня температура 39, красные глаза, немытые волосы», — рассказала Яна, сообщает "Русское радио".
Сегодня Яна Поплавская участвует в театральных проектах, продолжает сниматься в кино, занимается благотворительной деятельностью и работает в сфере журналистики. Ее авторские публикации регулярно выходят в популярных изданиях. Кроме того, артистка делится своими рекомендациями в социальных сетях, обсуждает актуальные вопросы, а также проводит лекции и мастер-классы.
Личная жизнь Яны Поплавской
Брак с Сергеем Гинзбургом
Яна Поплавская познакомилась с первым супругом актером Сергеем Гинзбургом во время съемок рекламного ролика. На тот момент Сергей не произвел на нее особого впечатления. Однако он начал активно проявлять инициативу
Их отношения развивались постепенно: официально оформить брак пара не спешила, и только после появления на свет сына Клима в 1985 году они стали задумываться о регистрации отношений. В этот период выяснилось, что Сергей уже состоит в браке и у него есть ребенок. Спустя несколько лет Гинзбург все же получил развод и женился на Поплавской.
В последние годы брака Сергей Гинзбург неоднократно изменял ей, но она пыталась сохранить семью и прощала измены. Развод сопровождался громким скандалом. Как отмечала Поплавская, после расставания у Гинзбурга остались не только все накопленные сбережения, но и загородный дом, а также квартира, которую бабушка обещала Климу.
«Я бы не вышла замуж за своего первого мужа. Я не хотела бы этого пути, но я его прошла. Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь. Я очень не люблю запах полыни", — рассказывала Яна, пишет "СтарХит".
Трагедия с ребенком
В 1994 году Яна Поплавская пережила тяжелую утрату — на позднем сроке беременности она потеряла ребенка из-за внезапной остановки сердца плода. Спустя два года, в 1996-м, у актрисы родился сын Никита. Мальчик появился на свет преждевременно, с недоразвитыми легкими. Для сохранения беременности Поплавской пришлось проходить курс гормональной терапии, что привело к увеличению ее веса на 30 килограммов.
Брак с Евгением Яковлевым
С 2015 года Яна Поплавская находится в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше нее на 15 лет. Она рассказывала, что рядом с ним всегда чувствовала себя младшей.
В октябре 2022 года пара узаконила свои отношения. Это произошло через 15 лет после знакомства и семь лет совместной жизни.
«Могу себе позволить быть просто женщиной. Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает. Я ведь тоже плачу, переживаю, отчаиваюсь. Притом, что Женя моложе меня на 15 лет, он сильно старше меня. Все время поучает, останавливает, бережет. Он берет все бытовое на себя, а я занимаюсь профессией, творчеством», — рассказала звезда фильма «Про Красную Шапочку» «Антенне».
Участие сына в СВО и угрозы
Осенью 2022 года Клим, сын Яны Поплавской, отправился в район проведения специальной военной операции, чтобы снять документальный фильма. После возвращения домой он принял решение вновь поехать в зону конфликта, уже в роли медика. Находясь там, Клим оказывал помощь раненым военнослужащим вблизи Авдеевки и в Клещеевке.
Яна Поплавская высказывает поддержку специальной военной операции. В связи с этой позицией актриса была внесена властями Украины в санкционный список. В мае 2024 года Яна публиковала скриншот переписки с одним из украинских «националистов», который сначала хотел «развести» ее на деньги, после чего начал угрожать. Она считает, что интернет-тролли хотят запугать ее, чтобы помешать поддерживать Россию.
Нападение в поезде
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Поплавская рассказала. что однажды ее пытались изнасиловать в поезде. По ее словам, это произошло еще в юности.
"Мужчина почему-то называл меня "Мышь". Он все время приговаривал: "Мышь, ты мне так понравилась", — рассказала актриса.
В какой-то момент мужчина приставил к ее лопаткам нож, и актриса поняла, что он может ее убить. Тогда Яна попросила у него закурить и стала ему рассказывать, что у нее маленький ребенок. В итоге ей удалось разговорить незнакомца и он ее отпустил. Актриса вспоминает, что после инцидента свернулась калачиком на нижней полке и думала только о том, чтобы выжить и вернуться к сыну.
Где сейчас Яна Поплавская
Яна Поплавская возглавляет благотворительный фонд, помогающий детям и их родителям, столкнувшимся с серьезными жизненными трудностями. С 2014 года актриса организует сбор средств и отправку гуманитарной поддержки жителям Донбасса. После начала СВО деятельность фонда была расширена: теперь Поплавская также обеспечивает доставку грузов непосредственно на линию фронта.
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