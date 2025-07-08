Лукашенко рассказал про необычное угощение от Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на племенное хозяйство по разведению коз вблизи Могилева поинтересовался перед дегустацией молока, есть ли у него характерный запах. Получив утвердительный ответ, белорусский лидер подчеркнул, что качественное козье молоко не должно так пахнуть, потому что ранее именно таким продуктом его угощал российский коллега Владимир Путин.
«Нет, не должен быть. Потому что я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье», — заявил Лукашенко. Информацию передает telegram-канал «Пул Первого».
Попробовав напиток на хозяйстве, глава Белоруссии констатировал отсутствие запаха у продукта. Он отметил, что это молоко идеальное.
Ранее Александр Лукашенко во время неформального ужина в деревне под Минском угощал Владимира Путина фирменным салатом «Молодость» и клубникой из личной теплицы. Кроме того, белорусский лидер предложил российскому коллеге домашнее колбасное изделие сальтисон и маринованные грибы из Беловежской пущи, передает деловое издание "Взгляд".
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