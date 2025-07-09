Путин увеличил штат Следственного комитета РФ

Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК на 132 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин увеличил штат следователей на 132 человека
Владимир Путин увеличил штат следователей на 132 человека Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК РФ на 132 человека. Тем самым в ведомстве будет 23 149 сотрудников. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«А с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте правовой информации. Также Путин постановил выделить СК РФ финансирование для исполнения нового указа.

В последний раз подобный указ об увеличении числа следователей в России президент подписывал в феврале 2024 года. Тогда штатная численность сотрудников ведомства увеличилась на 514 человек. А до этого, в декабре 2022-го, штат численности СК РФ был расширен на 1000 человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности СК РФ на 132 человека. Тем самым в ведомстве будет 23 149 сотрудников. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «А с 1 января 2026 года — в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих — 270 человек», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте правовой информации. Также Путин постановил выделить СК РФ финансирование для исполнения нового указа. В последний раз подобный указ об увеличении числа следователей в России президент подписывал в феврале 2024 года. Тогда штатная численность сотрудников ведомства увеличилась на 514 человек. А до этого, в декабре 2022-го, штат численности СК РФ был расширен на 1000 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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