В Забайкалье сняли режим ЧС

В Забайкальском крае отменен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, который действовал с 14 апреля из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщили в Рослесхозе.
«По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась. На землях лесного фонда Забайкалья не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара. Лесопожарная обстановка находится под постоянным контролем специалистов.
С начала 2025 года в Забайкальском крае было ликвидировано более 660 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 2,6 миллиона гектаров. Основной причиной большинства возгораний стал человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем и поджоги.
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