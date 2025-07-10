В Забайкалье сняли режим ЧС

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В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась
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В Забайкальском крае отменен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, который действовал с 14 апреля из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщили в Рослесхозе.

«По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась. На землях лесного фонда Забайкалья не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара. Лесопожарная обстановка находится под постоянным контролем специалистов.

С начала 2025 года в Забайкальском крае было ликвидировано более 660 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 2,6 миллиона гектаров. Основной причиной большинства возгораний стал человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем и поджоги.

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В Забайкальском крае отменен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, который действовал с 14 апреля из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщили в Рослесхозе. «По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась. На землях лесного фонда Забайкалья не зарегистрировано ни одного действующего лесного пожара. Лесопожарная обстановка находится под постоянным контролем специалистов. С начала 2025 года в Забайкальском крае было ликвидировано более 660 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 2,6 миллиона гектаров. Основной причиной большинства возгораний стал человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем и поджоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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