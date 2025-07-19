Президент Азербайджана начал хвастаться превосходством над Францией

Алиев: экономические показатели Азербайджана лучше, чем Франции
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Алиев похвастался внешним долгом
Алиев похвастался внешним долгом Фото:

В Азербайджане экономические показатели лучше, чем во Франции. Такое мнение высказал президент страны Ильхам Алиев, добавив, что уровень бедности в государстве ниже чем во Франции.

«Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел», — заявил Алиев на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает РИА Новости.

Ранее на Евразийском экономическом форуме президент России Владимир Путин отмечал, что уровень безработицы в странах ЕАЭС, включая Россию, находится на одном из самых низких уровней в мире — 2,8%, а в России — 2,3%. Он подчеркнул, что интеграционные структуры союза продолжают развиваться, а экономические показатели участников стабильно улучшаются на протяжении последних лет.

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В Азербайджане экономические показатели лучше, чем во Франции. Такое мнение высказал президент страны Ильхам Алиев, добавив, что уровень бедности в государстве ниже чем во Франции. «Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел», — заявил Алиев на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает РИА Новости. Ранее на Евразийском экономическом форуме президент России Владимир Путин отмечал, что уровень безработицы в странах ЕАЭС, включая Россию, находится на одном из самых низких уровней в мире — 2,8%, а в России — 2,3%. Он подчеркнул, что интеграционные структуры союза продолжают развиваться, а экономические показатели участников стабильно улучшаются на протяжении последних лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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