В США рассказали, как Трампу удалось склонить Киев к переговорам

Президент США Дональд Трамп убедил украинскую сторону отказаться от идеи вступления в НАТО и склониться к переговорам с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, во время визит в Белый дом в феврале 2025 года Трамп отверг идею вступления Украины в НАТО. Именно тогда украинский президент Владимир Зеленский, после острой дискуссии с американским лидером, осознал, что Соединенные Штаты не готовы предоставлять Украине серьезные гарантии безопасности.
Перепалка в Белом доме произошла 28 февраля во время визита Зеленского к Трампу. Тогда украинский президент и делегация досрочно покинули встречу.
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