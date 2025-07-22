В США рассказали, как Трампу удалось склонить Киев к переговорам

NYT: Трамп склонил Украину к переговорам, закрыв ей путь в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отверг идею вступления Украины в НАТО и этим склонил ее к переговорам
Трамп отверг идею вступления Украины в НАТО и этим склонил ее к переговорам Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп убедил украинскую сторону отказаться от идеи вступления в НАТО и склониться к переговорам с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, во время визит в Белый дом в феврале 2025 года Трамп отверг идею вступления Украины в НАТО. Именно тогда украинский президент Владимир Зеленский, после острой дискуссии с американским лидером, осознал, что Соединенные Штаты не готовы предоставлять Украине серьезные гарантии безопасности.

Перепалка в Белом доме произошла 28 февраля во время визита Зеленского к Трампу. Тогда украинский президент и делегация досрочно покинули встречу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп убедил украинскую сторону отказаться от идеи вступления в НАТО и склониться к переговорам с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, во время визит в Белый дом в феврале 2025 года Трамп отверг идею вступления Украины в НАТО. Именно тогда украинский президент Владимир Зеленский, после острой дискуссии с американским лидером, осознал, что Соединенные Штаты не готовы предоставлять Украине серьезные гарантии безопасности. Перепалка в Белом доме произошла 28 февраля во время визита Зеленского к Трампу. Тогда украинский президент и делегация досрочно покинули встречу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...