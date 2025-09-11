Более 120 пассажиров теплохода «Александра» оказались в «водном плену»: что известно о ситуации

Пассажирский теплоход «Александра», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель в Вологодской области. На борту судна находятся 127 человек. Они провели в «водном плену» более 12 часов. В настоящее время работы по спасению теплохода завершены: «Александру» сняли с мели.
Что случилось
Инцидент произошел 11 сентября около пяти часов утра в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая организовала проверку по факту происшествия, судно отклонилось от курса. Вологодская транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Сколько человек находилось на судне в момент инцидента
По информации Shot, на борту теплохода находятся 127 человек. Пострадавших среди них нет. Разлива топлива не допущено. Пассажирам, оказавшимся в водном плену, предоставлены напитки и горячее питание.
Спасение теплохода
В течение дня несколько проходящих мимо теплоходов пытались сдвинуть «Александру» с места, но все попытки были безуспешными, отмечает Shot. Собственник судна также предпринял несколько попыток спасения теплохода. В 17:15 судно удалось снять с мели при помощи буксира. Сейчас «Александра» продолжает путь.
Другие происшествия с теплоходами в России за последнее время
Пассажирский теплоход «Чайка» с 70 пассажирами на борту сел на мель 7 сентября, во время плавания по Финскому заливу в Санкт-Петербурге. Пассажиров переправили на берег, никто не пострадал. Прокуратура проверяет исполнение закона о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
22 июля были выявлены случаи ухудшения здоровья у пассажиров теплохода «Леонид Красин». Теплоход в тот момент находился в Ярославле. По факту отравления пассажиров Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
На круизном лайнере «Николай Карамзин», курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, с 24 июня по 4 июля были выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. Причиной заболевания стал норовирус. В ходе проверки было выявлено порядка 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Работу лайнера приостановили на 90 суток по решению суда.
8 июня на реке Енисей, на Казачинских порогах, сел на мель теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство». Он получил пробоину, откуда вытекло порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов. Всего в воду попало 79,3 тонны топлива.
Свыше 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», следовавшего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, обратились за медпомощью с 19 по 28 мая. У всех была выявлена кишечная инфекция. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
