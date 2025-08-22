Прокурор запросил 25 лет для украинского диверсанта, устраивавшего теракты в РФ

Гособвинение потребовало приговорить к 25 годам лишения свободы бойца украинского подразделения «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов», террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрея Приходько. Об этом рассказал представитель прокуратуры.
«По совокупности преступлений прошу назначить Приходько общий срок наказания в виде 25 лет», — передает представителя прокуратуры ТАСС. Там добавили, что прокурор запросил отбывание первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима с дополнительным штрафом в размере 700 тысяч рублей.
Уточняется, что обвинение предъявлено за совершение теракта, незаконный оборот оружия, контрабанду боеприпасов и незаконное пересечение границы. Отмечается, что фигурант полностью признал вину и оформил явку с повинной, что подтверждается материалами дела.
По данным следствия, подразделение Приходько проникло на территорию Белгородской области в мае 2023 года для совершения диверсионных актов. Добавляется, что российские военные были взяты в плен в июле 2023 года во время боестолкновения в районе Часова Яра, где он был захвачен после ликвидации его командира.
