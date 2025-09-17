Раненый боец РФ смог выжить после пяти дней в окопе без сознания. Видео

Боец ВС РФ пять дней пролежал в окопе без сознания
Боец ВС РФ пять дней пролежал в окопе без сознания
Спецоперация РФ на Украине

Ветеран СВО из Крыма Станислав, получивший тяжелое ранение в зоне боевых действий, выжил после пятидневного пребывания без сознания в окопе и сумел самостоятельно добраться до своих через минные поля. Об этом рассказал сам российский боец.

«Раненый русский боец пролежал в окопе без сознания пять дней и смог выжить. Он добрался до своих через минные поля», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на слова Станислава. Мужчина, работавший кровельщиком, ушел добровольцем на фронт в 2023 году.

В канун Нового года он во время выполнения боевого задания получил сквозное пулевое ранение от украинского снайпера. Напарник оказал первую медицинскую помощь и ушел за подкреплением. Станислав потерял сознание и пять дней пролежал в окопе. Очнувшись, он самостоятельно выбрался из ямы и, несмотря на минные поля, сумел выйти к своим.

В результате ранения Станислав полностью утратил зрение на левый глаз. После эвакуации он вернулся к семье в Крым, где проходит длительную реабилитацию. Сейчас бывший боец осваивает новую профессию — массажиста. Народный фронт оказывает Станиславу помощь в организации собственного массажного кабинета и консультируют по вопросам трудоустройства.

Ранее военнослужащий из состава войсковой группировки «Днепр» выжил после того, как украинский ударный FPV-дрон поразил его в область шеи. У раненого был серьезный порез в области шеи, для остановки кровотечения ему наложили специальный корсет. Несмотря на тяжелую травму, военнослужащий смог добраться до медиков, при этом сохранял способность говорить и даже шутить.

