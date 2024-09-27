Суд арестовал руководителя «Сибирской навигационной компании»

27 сентября 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Ущерб от действий Пыльского оценивается в 164 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владислав Пыльский, возглавлявший проект «Сибирская навигационная компания» задержан за поставку некачественной продукции в российскую армию. Ущерб от его действия составляет минимум 160 миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО „Сибирская навигационная компания“ в размере 164 млн рублей наложен арест», — говорится в публикации ведомства. По данным следователей, руководитель «Сибирской навигационной компании» в 2022 году поставил российской армии продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. В отношении Владислава Пыльского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владислав Пыльский, возглавлявший проект «Сибирская навигационная компания» задержан за поставку некачественной продукции в российскую армию. Ущерб от его действия составляет минимум 160 миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО „Сибирская навигационная компания“ в размере 164 млн рублей наложен арест», — говорится в публикации ведомства. По данным следователей, руководитель «Сибирской навигационной компании» в 2022 году поставил российской армии продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. В отношении Владислава Пыльского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.