Суд арестовал руководителя «Сибирской навигационной компании»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Ущерб от действий Пыльского оценивается в 164 миллиона рублей Фото:

Владислав Пыльский, возглавлявший проект «Сибирская навигационная компания» задержан за поставку некачественной продукции в российскую армию. Ущерб от его действия составляет минимум 160 миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале.

«Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО „Сибирская навигационная компания“ в размере 164 млн рублей наложен арест», — говорится в публикации ведомства. По данным следователей, руководитель «Сибирской навигационной компании» в 2022 году поставил российской армии продукцию, не соответствующую требованиям заказчика.

В отношении Владислава Пыльского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владислав Пыльский, возглавлявший проект «Сибирская навигационная компания» задержан за поставку некачественной продукции в российскую армию. Ущерб от его действия составляет минимум 160 миллионов рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО „Сибирская навигационная компания“ в размере 164 млн рублей наложен арест», — говорится в публикации ведомства. По данным следователей, руководитель «Сибирской навигационной компании» в 2022 году поставил российской армии продукцию, не соответствующую требованиям заказчика. В отношении Владислава Пыльского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...