Источник: Зюганов пошел на расторговки с Кремлем

Геннадий Зюганов, по мнению экспертов, пошел на уступки перед властью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Съезд КПРФ 24 июня показал, что партия готова пойти на уступки власти, чтобы сохранить второе место в Госдуме нового созыва. Этим эксперты объясняют исключение почти всех внесистемных оппозиционеров, критиковавших Кремль и поддерживавших осужденного блогера Алексея Навального, из проходных мест в списках кандидатов на парламентских выборах.

Главной интригой предвыборного съезда был вопрос, готова ли партия пойти на очищение от внесистемных оппозиционеров, которые сотрудничали с ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России) Навального и участвовали в его незаконных акциях зимой. Его разрешение, по мнению источника URA.RU в политтусовке, стало бы ответом на перспективы коммунистов: будут ли региональные и федеральные власти активно противодействовать кандидатам КПРФ, опасно ли сотрудничество с партией на выборах и не разделят ли они судьбу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России).

Захар Прилепин пытался прорваться на съезд КПРФ, но его не пустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Незадолго до съезда Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мыслей») прогнозировал, что если КПРФ не обновится, то может опуститься на четвертое место по числу депутатов в Госдуме нового созыва. До этого «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), считающаяся близкой к Кремлю, предлагала коммунистам объединяться и всячески вклинивалась в повестку КПРФ. Сопредседатель СРЗП Захар Прилепин приезжал на съезд, но его не пустили. А на улице во время съезда стояли молодые люди с серпом и молотом в руках и надписью «все продали».

Как сообщил URA.RU один из участников съезда, Зюганов послания понял. Внесистемные оппозиционеры — саратовский депутат-блогер Николай Бондаренко (1,5 млн подписчиков на YouTube), экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Госдумы, секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин — не попали в федеральный список кандидатов, имеющих 100-процентные шансы на избрание.

Без Валерия Рашкина КПРФ может потерять Москву, поэтому он во главе столичного списка, говорят инсайдеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник обратил внимание, что Бондаренко включили лишь вторым номером (непроходное место) в территориальный список кандидатов Саратовской и калининградской областей. «Бондаренко также убрали из саратовского одномандатного округа [спикера Госдумы единоросса Вячеслава] Володина, где Бондаренко мог бы „хайповать“ на противостоянии с таким политическим тяжеловесом. Вряд ли пройдет в Госдуму и Левченко — он выдвинут в списке кандидатов по межрегиональной группе, в которую входят Иркутская область, а также незнакомые ему Якутия и Магаданская область. И только Рашкин возглавил „проходную“ региональную группу — в Москве», — добавил собеседник.

В федеральный список КПРФ вошли 15 человек. Его ожидаемо возглавил? Геннадий Зюганов. Второй стала летчик-космонавт Светлана Савицкая, третьим — считающийся главным спонсором партии миллиардер Павел Грудинин. В список также вошли зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый вице-спикер Госдумы и первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, зампреды ЦК КПРФ Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, секретарь ЦК КПРФ Николай Коломейцев, писатель Сергей Шаргунов, депутат Госдумы Вадим Кумин, член ЦК КПРФ Юрий Синельщиков, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев и член ЦК КПРФ Алексей Куринный.

Включение в федеральный список Павла Грудинина эксперты объясняют тем, что он считается главным спонсором КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU?из КПРФ рассказал, что космонавта Светлану Савицкую включили «для имиджа» и «привлечения голосов интеллигенции». Присутствие Алексея Куринного объясняется его популярностью в Ульяновской области, Синельщиков и Тайсаев — люди, «преданные Зюганову». Мельникова, Кашина, Афонина и Шаргунова он маркирует «лоялистами, которые умеют говорить с разными политическими группами, в том числе Кремлем».

Грудинина и Кумина называют «кошельками партии». По мнению политтехнолога Сергея Тараканова, экс-кандидат в президенты РФ Грудинин обладает и личной популярностью.

Официально Зюганов на съезде выступал с жесткой оппозиционной риторикой, заявив, что готов «воевать за свои списки». «Нам предлагают трехдневное голосование, что означает расширение „серых зон“. Но мы справимся с ложью и грязью», — заверил он.

Юрий Афонин (на фото) называет организацию Алексея Навального «каким-то мутным фондом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председателя партии поддержал Афонин. «Мы будем бороться везде. У нас стойкие бойцы, мы не допустим давления на своих кандидатов. Пойдем в бой во всех одномандатных округах», — заявил он URA.RU. При этом Афонин резко открестился от ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России), назвав его «какими-то мутным фондом».

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов заверил URA.RU, что коммунисты не будут договариваться с Кремлем. «Другой политической силы, которая может противостоять „Единой России“, у нас нет», — заявил он.

Инсайдер URA.RU в партии объясняет, что Зюганов не хочет публично демонстрировать, что готов идти на уступки Кремля, чтобы не потерять свой электорат. Но решения по самым ярым оппозиционерам дают понять, что он сделал шаг навстречу властям. «Зюганов не может отказаться от денег Грудинина. Он не включил в федеральный список, но оставил лидером московского списка Рашкина, который может дать результат партии. И фактически разменял Бондаренко и Левченко. Это явный знак того, что единственная партия, которую в Кремле считают по-настоящему оппозиционной, готова играть по правилам», — полагает собеседник.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что «Зюганов услышал Кремль, но пошел своим путем». «И Зюганов, и Афонин понимают, что раскол внутри коммунистов чреват потерей голосов. КПРФ всячески демонстрирует способность договариваться», — заметил эксперт.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подтверждает, что изначально «ожидалось, что в федеральном списке окажется Рашкин и его люди [радикальные оппозиционеры]». По мнению президента Российской ассоциации политконсультантов Алексея Куртова, список кандидатов от КПРФ показывает, что они хотят убить сразу двух зайцев — и сохранить актив, и пройти в Госдуму «на мягких лапах» (без активного противодействия властей).