Правительство РФ обновит Госуслуги, чтобы защитить россиян

Россиян прикроют от обмана со стороны управляющих компаний «Госуслугами» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голосование на общем собрании собственников квартир станет удобнее, а случаи мошенничества со стороны управляющих компаний — реже. Для этого правительство одобрило поправки в Жилищный кодекс, которые позволят участвовать в управлении своими многоквартирными домами через «Госуслуги». Эксперты считают, что это может прекратить войны коммунальщиков, из-за которых часто страдают жильцы.

Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, касающийся онлайн-голосования, получил одобрение на заседании правительства 3 февраля. Когда документ пройдет обсуждение в Госдуме, россияне получат возможность направлять свои предложения по повестке дня и голосовать на общем собрании собственников (ОСС) через «Госуслуги».

Управляющим компаниям станет труднее подделывать результаты собрания собственников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голосовать на ОСС через интернет можно было и раньше, однако для этого нужно было регистрироваться на ГИС ЖКХ, Мос.ру либо других региональных, государственных или частных порталах, что менее удобно, чем пользоваться привычным функционалом «Госуслуг», объяснил URA.RU руководитель практики ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев. «Есть надежда, что это уберет путаницу, где именно собственники квартир могут голосовать, появится более четкий и понятный регламент, удобная система уведомлений — но только для тех, кто уже пользуется „Госуслугами“», — сказал он.

При этом нельзя забывать и о тех людях, у кого нет развитых навыков пользования интернет-сервисами, в основном это пожилые люди, отметил эксперт. С ним согласны и в Госдуме. Председатель парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил URA.RU, что поднимет этот вопрос при обсуждении законопроекта. «Не у каждого человека есть смартфон или компьютер, не все зарегистрированы на „Госуслугах“, мы это еще будем обсуждать», — отметил он.

Главную пользу от переноса голосования на «Госуслуги» депутат видит в том, что нечистые на руку управляющие компании (УК) больше не смогут подделывать решения собрания собственников, а это — один из главных инструментов в войнах, которые коммунальщики ведут между собой за право распоряжаться деньгами граждан.

У россиян больше не будет путаницы с двойными квитанциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если такая беда случилась, гражданам начинают приходить по две платежки от разных УК, каждая из них объявляет «настоящей» только себя, угрожает за неуплату судом, начисляет пени, даже может попытаться отключить «неплательщикам» электричество. Не говоря уже о том, что нормально дом в такой ситуации не обслуживается.

По словам Пахомова, процедуры голосования нужно максимально унифицировать, поскольку поддельные протоколы — это серьезная проблема. «Управляющие компании „перетягивают“ друг у друга дома, такие фальсификации сложно выявляются, за этим следуют суды, в общем все непросто. А на сайте „Госуслуги“ подделать результаты голосования будет сложно. Мы приветствуем решения, которые сделают эту сферу максимально прозрачной и удобной для граждан», — резюмировал Пахомов.

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