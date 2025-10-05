Появились кадры с места ЧП В ЛНР, где взорвался газ

Продолжаются работы по разбору завалов в жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР), где ранее на четвертом этаже взорвался бытовой газ. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Соловьев, опубликовав фото с места ЧП.
«В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов. Задействованы все необходимые силы и техника аварийно-спасательных и коммунальных служб», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Также он опубликовал фото с места происшествия.
По его словам, жильцам дома оказывается необходимая помощь. На месте работают волонтеры. Эвакуированных обеспечили бутилированной водой, теплыми вещами и пледами. Соловьев отметил, что вопрос о временном размещении жителей дома решается.
Ранее Соловьев сообщил, что в многоквартирном жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР) взорвался бытовой газ. Он выехал на место происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.