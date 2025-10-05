Появились кадры с места ЧП В ЛНР, где взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Красном Луче в ЛНР в многоэтажном доме взорвался бытовой газ
В Красном Луче в ЛНР в многоэтажном доме взорвался бытовой газ Фото:

Продолжаются работы по разбору завалов в жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР), где ранее на четвертом этаже взорвался бытовой газ. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Соловьев, опубликовав фото с места ЧП.

«В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов. Задействованы все необходимые силы и техника аварийно-спасательных и коммунальных служб», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Также он опубликовал фото с места происшествия.

По его словам, жильцам дома оказывается необходимая помощь. На месте работают волонтеры. Эвакуированных обеспечили бутилированной водой, теплыми вещами и пледами. Соловьев отметил, что вопрос о временном размещении жителей дома решается.

Ранее Соловьев сообщил, что в многоквартирном жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР) взорвался бытовой газ. Он выехал на место происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продолжаются работы по разбору завалов в жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР), где ранее на четвертом этаже взорвался бытовой газ. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Соловьев, опубликовав фото с места ЧП. «В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов. Задействованы все необходимые силы и техника аварийно-спасательных и коммунальных служб», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Также он опубликовал фото с места происшествия. По его словам, жильцам дома оказывается необходимая помощь. На месте работают волонтеры. Эвакуированных обеспечили бутилированной водой, теплыми вещами и пледами. Соловьев отметил, что вопрос о временном размещении жителей дома решается. Ранее Соловьев сообщил, что в многоквартирном жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР) взорвался бытовой газ. Он выехал на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...