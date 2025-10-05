Погода в Москве и Петербурге ухудшится: что ждет жителей столиц с 6 по 12 октября

В начале недели с 6 октября в Москве и Санкт-Петербурге ожидается преимущественно облачная погода с дождями, однако к среде столицу ждет кратковременное улучшение. К концу недели оба города ожидает похолодание до +9...+12 градусов. Подробнее о погоде на неделю в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Погода в Москве с 6 по 12 октября
По словам синоптика, начало недели в Москве и Московской области будет дождливым. «В понедельник, 6 октября, ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура ночью составит 8...10 градусов, днем воздух прогреется до 12...14 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с», — уточнил Александр Ильин.
Во вторник погода немного улучшится: «7 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 7…9 градусов, днем составит 12…14 градусов. Ветер восточный, 1-6 м/с».
Однако уже в среду ситуация ухудшится: «8 октября снова ожидается облачная погода с дождями. Дневная температура понизится до 10…12 градусов, что на 2-4 градуса холоднее, чем в начале недели». К концу недели москвичей ждет похолодание: «В выходные 11-12 октября в Москве сохранится небольшой дождь и похолодает до +9...+11 градусов», — добавил синоптик.
Погода в Петербурге с 6 по 12 октября
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области погодные условия будут схожими. «В понедельник и вторник, 6-7 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по области возможен небольшой дождь. Температура ночью 7...9 градусов, днем 12...14 градусов. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с», — сообщил Ильин.
Похолодание в северной столице начнется раньше: «Уже в четверг-пятницу в Петербурге похолодает до +10...+12 градусов, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление понизится».
В выходные петербуржцев ждет более сухая, но прохладная погода: «В Питере в выходные осадков не ожидается, температура составит около +10 градусов», — сообщил эксперт.
Когда выпадет снег: что говорят синоптики
Отдельного внимания заслуживает вопрос о вероятности выпадения снега в ближайшее время. По словам синоптика Александра Ильина, прогнозировать снегопад пока преждевременно. «По снегу пока тишина», — констатировал эксперт в беседе с URA.RU. Это означает, что в текущих метеорологических моделях нет данных, указывающих на скорое выпадение снежных осадков в Москве и Санкт-Петербурге.
