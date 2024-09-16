Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг 45%

Почему женщины зарабатывают меньше и нужно ли отменять «мужские» профессии

16 сентября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Женщины в среднем зарабатывают на треть меньше мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разрыв в доходах между мужчинами и женщинами в 2023 году достиг максимума за последние 11 лет и в некоторых регионах составляет 45%. Об этом свидетельствует исследование аналитической службы FinExpertiza, основанное на данных Росстата. В среднем заработная плата российских женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Исследователи подчеркивают, что такая ситуация сложилась из-за неравномерного роста зарплат в различных секторах экономики. Гендерный разрыв в зарплатах Максимальный разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составил 45,4%. При этом в среднем по регионам это 28%. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. 2022 году гендерный разрыв был намного больше, он составлял 37,3%. Согласно исследованию FinExpertiza, в 2023 году женщины, работающие на крупных и средних предприятиях, зарабатывали на 33% меньше мужчин, что составляет почти 28 тысяч рублей. Средняя зарплата женщин — 56,2 тысячи рублей. Наибольший гендерный разрыв наблюдается в северных и дальневосточных регионах России, таких как Мурманская область и Камчатский край, где женские зарплаты были ниже мужских на 45,4% и 45,3% соответственно. Источник: finexpertiza.ru Сравнивая с 2021 годом, когда мужчины зарабатывали на 31,1% больше женщин, разрыв увеличился еще на 8,4 тысячи рублей. Номинальные зарплаты мужчин выросли на 35,1% за два года, в то время как у женщин — на 31,3%. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объясняет эту ситуацию тем, что женщины часто вынуждены прерывать карьеру из-за материнства и семейных обязанностей. Однако она отмечает, что в среднем женщины в России работают лишь на два часа меньше мужчин — 39 часов в неделю. Трубникова также указывает на то, что мужчины чаще трудятся в высокодоходных отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, тогда как женщины сосредоточены в менее оплачиваемых сферах, таких как образование и здравоохранение. На каких должностях преуспевают женщины «Интересно, что относительно низкие зарплаты в отдельных сферах выступают как уравнители. Среди высококвалифицированных учителей и медиков женщины получают почти столько же, сколько мужчины: „гендерный разрыв“ составляет менее 15%. В отдельных профессиональных нишах, например, среди уборщиков территорий и разнорабочих, а также в сельском хозяйстве, с зарплатным неравенством могут сталкиваться уже мужчины», — отметила Елена Трубникова. В сфере информации и связи отмечается самый значительный разрыв в заработках между полами: женщины здесь зарабатывают на 37,5% меньше мужчин. Средний доход женщин в этой области составляет 99,2 тысячи рублей после налогообложения, в то время как мужчины получают 158,7 тысячи рублей. А вот наименьшая разница в зарплатах наблюдается в строительстве, где женщины зарабатывают лишь на 4% меньше мужчин — 87 тысяч рублей против 90,6 тысячи рублей. Также небольшие различия в доходах фиксируются в сфере операций с недвижимостью (60,1 тысячи рублей у женщин против 70,5 тысячи рублей у мужчин), образовании (43,9 тысячи рублей против 51,8 тысячи рублей) и энергетике (55 тысяч рублей против 65,5 тысячи рублей). Источник: finexpertiza.ru Однако есть сферы, где женщины получают более высокую зарплату, чем мужчины на аналогичных должностях. Так, в фармацевтике разрыв составил 28%, такие данные приводятся в исследовании, проведенном HR Lab совместно с платформой «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование». Так же и в государственном секторе, здесь женщины зарабатывают на 15% больше на схожих позициях. Кроме того, отмечается низкая текучка кадров: большинство россиянок работают на своих местах более двух лет. Однако в госсекторе совпадение должностей составляет лишь 12%, причем это в основном руководящие посты в бюджетных организациях. В банковской сфере среди рядовых сотрудников женщины зарабатывают в среднем на 10% больше, но на уровне руководителей и их заместителей мужчин — значительно больше: их зарплаты на 17% выше. Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Всероссийского женского форума отметил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России. Однако они чаще нанимаются на позиции менеджеров и заместителей, а также руководителей подразделений и отделов, но все еще редко достигают уровня ТОП-менеджмента. Несмотря на нехватку квалифицированных руководителей, мнение бизнес-сообщества меняется медленно, хотя женщины все чаще получают управленческие должности. Сардана Авксентьева, заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, в интервью «Парламентской газете» заявила о необходимости отмены списка запрещенных для женщин профессий. Это, по ее мнению, поддержит экономику и предоставит женщинам больше возможностей для трудоустройства. Ранее депутаты партии «Новые люди», включая Авксентьеву, внесли законопроект об упразднении списка тяжелых и вредных работ, которые запрещены для женщин. Авксентьева уверена, что такие устаревшие нормы должны быть пересмотрены. Женщины способны самостоятельно выбирать свою профессию без вмешательства государства. Забота о здоровье трудящихся важна для всех, поэтому список «неженских» профессий должен остаться в прошлом. Она также подчеркнула необходимость изменения базовых подходов для стабилизации российской экономики путем устранения законодательных барьеров и сотрудничества на равных условиях. Переезд за достойной зарплатой Взаимосвязь между уровнем зарплат женщин и демографическими изменениями в регионах становится все более очевидной. Согласно исследованию, проведенному командой под руководством Ларисы Смирных из Высшей школы экономики, ежегодно более двух миллионов россиян меняют место жительства в пределах страны. Анализ показал, что внутренняя миграция заметно возросла и охватывает около двух процентов населения. Так, из Кургана уезжают преимущественно молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет — наиболее активная и репродуктивная часть населения. При этом уровень зарплат у женщин в этой возрастной группе остается крайне низким. Эксперты ВШЭ пришли к выводу, что внутренняя миграция способствует выравниванию зарплат по регионам России. Отток населения ведет к постепенному росту зарплат в покидаемых регионах, тогда как в регионах с высоким притоком населения зарплаты, наоборот, могут снижаться. Исследование также иллюстрирует изменения в региональной дифференциации зарплат. В 2002 году разрыв между самым высокооплачиваемым регионом — Ямало-Ненецким автономным округом — и аутсайдером — Дагестаном — составлял девятикратную разницу. К 2016 году этот разрыв сократился до четырехкратного, хотя лидером по зарплатам стал уже Чукотский автономный округ. По мнению исследователей, внутренняя миграция сыграла в этом процессе не последнюю роль. Льготы, научные гранты и женские клубы Министерство труда России представило обновленную Национальную стратегию в интересах женщин до 2030 года, направленную на преодоление профессиональной сегрегации и развитие программ поддержки женщин. В рамках стратегии планируется содействовать женскому предпринимательству, образованию и активному участию женщин в общественно-политической жизни. Одним из ключевых шагов станет улучшение защиты трудовых прав женщин, включая закрепление нормы о равной оплате труда с мужчинами. Первая такая стратегия была инициирована Валентиной Матвиенко и действовала с 2017 по 2022 год. За этот период удалось снизить количество абортов на 33,8% и увеличить ожидаемую продолжительность жизни женщин. Однако пандемия негативно повлияла на эти показатели к 2022 году. Согласно данным Минтруда, женщины составляют почти половину занятого населения страны и доминируют в таких сферах, как образование, здравоохранение и торговля. Также наблюдается рост числа женщин-предпринимателей, которые возглавляют около 30% малых и средних предприятий. Для повышения конкурентоспособности женщин с детьми-дошкольниками будут продолжены программы дополнительного обучения. Планируется также внедрение мер поддержки работников с семейными обязанностями и развитие корпоративных программ для их поддержки. В ближайшие годы правительство намерено уделить внимание профориентации женщин в технические специальности и увеличить их участие в научной деятельности. Для этого победителям олимпиад будут предоставляться гранты на реализацию проектов. «Это был первый раз, когда на уровне власти признавалось то, что в стране существуют гендерное неравенство и дискриминация женщин, — отмечает Валерия Уткина, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики. — При том что женщины — это демографическое большинство (по данным Минтруда, 53,5% от населения России), но зачастую их положение в обществе не равно с мужчинами». По словам первого замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, возможности самореализации женщин на рынке труда во многом зависят от решения ее материальных и бытовых проблем. Для их решения при центрах занятости могут создать клубы поддержки женщин. Соответствующий проект был представлен на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. «На самом деле здесь огромную роль играет сообщество, люди, которые такой путь уже прошли, которые своим личным примером могут воодушевить, подставить плечо, показать, что все доступно, все возможно. Что возможно преодолеть барьеры, которые порой носят субъективный характер и не позволяют человеку двигаться вперед», — указала представитель министерства. Создание женских клубов при центрах занятости помогут качественно раскрыть карьерный потенциал женщин, уверены в Минтруде. Баталина пояснила, что иногда требуется не просто подбор работы, но и помощь в «переоценке личностных компетенций или в поиске себя». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрыв в доходах между мужчинами и женщинами в 2023 году достиг максимума за последние 11 лет и в некоторых регионах составляет 45%. Об этом свидетельствует исследование аналитической службы FinExpertiza, основанное на данных Росстата. В среднем заработная плата российских женщин оказалась на треть ниже, чем у мужчин. Исследователи подчеркивают, что такая ситуация сложилась из-за неравномерного роста зарплат в различных секторах экономики. Максимальный разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составил 45,4%. При этом в среднем по регионам это 28%. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. 2022 году гендерный разрыв был намного больше, он составлял 37,3%. Согласно исследованию FinExpertiza, в 2023 году женщины, работающие на крупных и средних предприятиях, зарабатывали на 33% меньше мужчин, что составляет почти 28 тысяч рублей. Средняя зарплата женщин — 56,2 тысячи рублей. Наибольший гендерный разрыв наблюдается в северных и дальневосточных регионах России, таких как Мурманская область и Камчатский край, где женские зарплаты были ниже мужских на 45,4% и 45,3% соответственно. Сравнивая с 2021 годом, когда мужчины зарабатывали на 31,1% больше женщин, разрыв увеличился еще на 8,4 тысячи рублей. Номинальные зарплаты мужчин выросли на 35,1% за два года, в то время как у женщин — на 31,3%. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объясняет эту ситуацию тем, что женщины часто вынуждены прерывать карьеру из-за материнства и семейных обязанностей. Однако она отмечает, что в среднем женщины в России работают лишь на два часа меньше мужчин — 39 часов в неделю. Трубникова также указывает на то, что мужчины чаще трудятся в высокодоходных отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, тогда как женщины сосредоточены в менее оплачиваемых сферах, таких как образование и здравоохранение. «Интересно, что относительно низкие зарплаты в отдельных сферах выступают как уравнители. Среди высококвалифицированных учителей и медиков женщины получают почти столько же, сколько мужчины: „гендерный разрыв“ составляет менее 15%. В отдельных профессиональных нишах, например, среди уборщиков территорий и разнорабочих, а также в сельском хозяйстве, с зарплатным неравенством могут сталкиваться уже мужчины», — отметила Елена Трубникова. В сфере информации и связи отмечается самый значительный разрыв в заработках между полами: женщины здесь зарабатывают на 37,5% меньше мужчин. Средний доход женщин в этой области составляет 99,2 тысячи рублей после налогообложения, в то время как мужчины получают 158,7 тысячи рублей. А вот наименьшая разница в зарплатах наблюдается в строительстве, где женщины зарабатывают лишь на 4% меньше мужчин — 87 тысяч рублей против 90,6 тысячи рублей. Также небольшие различия в доходах фиксируются в сфере операций с недвижимостью (60,1 тысячи рублей у женщин против 70,5 тысячи рублей у мужчин), образовании (43,9 тысячи рублей против 51,8 тысячи рублей) и энергетике (55 тысяч рублей против 65,5 тысячи рублей). Однако есть сферы, где женщины получают более высокую зарплату, чем мужчины на аналогичных должностях. Так, в фармацевтике разрыв составил 28%, такие данные приводятся в исследовании, проведенном HR Lab совместно с платформой «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование». Так же и в государственном секторе, здесь женщины зарабатывают на 15% больше на схожих позициях. Кроме того, отмечается низкая текучка кадров: большинство россиянок работают на своих местах более двух лет. Однако в госсекторе совпадение должностей составляет лишь 12%, причем это в основном руководящие посты в бюджетных организациях. В банковской сфере среди рядовых сотрудников женщины зарабатывают в среднем на 10% больше, но на уровне руководителей и их заместителей мужчин — значительно больше: их зарплаты на 17% выше. Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Всероссийского женского форума отметил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России. Однако они чаще нанимаются на позиции менеджеров и заместителей, а также руководителей подразделений и отделов, но все еще редко достигают уровня ТОП-менеджмента. Несмотря на нехватку квалифицированных руководителей, мнение бизнес-сообщества меняется медленно, хотя женщины все чаще получают управленческие должности. Сардана Авксентьева, заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, в интервью «Парламентской газете» заявила о необходимости отмены списка запрещенных для женщин профессий. Это, по ее мнению, поддержит экономику и предоставит женщинам больше возможностей для трудоустройства. Ранее депутаты партии «Новые люди», включая Авксентьеву, внесли законопроект об упразднении списка тяжелых и вредных работ, которые запрещены для женщин. Авксентьева уверена, что такие устаревшие нормы должны быть пересмотрены. Женщины способны самостоятельно выбирать свою профессию без вмешательства государства. Забота о здоровье трудящихся важна для всех, поэтому список «неженских» профессий должен остаться в прошлом. Она также подчеркнула необходимость изменения базовых подходов для стабилизации российской экономики путем устранения законодательных барьеров и сотрудничества на равных условиях. Взаимосвязь между уровнем зарплат женщин и демографическими изменениями в регионах становится все более очевидной. Согласно исследованию, проведенному командой под руководством Ларисы Смирных из Высшей школы экономики, ежегодно более двух миллионов россиян меняют место жительства в пределах страны. Анализ показал, что внутренняя миграция заметно возросла и охватывает около двух процентов населения. Так, из Кургана уезжают преимущественно молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет — наиболее активная и репродуктивная часть населения. При этом уровень зарплат у женщин в этой возрастной группе остается крайне низким. Эксперты ВШЭ пришли к выводу, что внутренняя миграция способствует выравниванию зарплат по регионам России. Отток населения ведет к постепенному росту зарплат в покидаемых регионах, тогда как в регионах с высоким притоком населения зарплаты, наоборот, могут снижаться. Исследование также иллюстрирует изменения в региональной дифференциации зарплат. В 2002 году разрыв между самым высокооплачиваемым регионом — Ямало-Ненецким автономным округом — и аутсайдером — Дагестаном — составлял девятикратную разницу. К 2016 году этот разрыв сократился до четырехкратного, хотя лидером по зарплатам стал уже Чукотский автономный округ. По мнению исследователей, внутренняя миграция сыграла в этом процессе не последнюю роль. Министерство труда России представило обновленную Национальную стратегию в интересах женщин до 2030 года, направленную на преодоление профессиональной сегрегации и развитие программ поддержки женщин. В рамках стратегии планируется содействовать женскому предпринимательству, образованию и активному участию женщин в общественно-политической жизни. Одним из ключевых шагов станет улучшение защиты трудовых прав женщин, включая закрепление нормы о равной оплате труда с мужчинами. Первая такая стратегия была инициирована Валентиной Матвиенко и действовала с 2017 по 2022 год. За этот период удалось снизить количество абортов на 33,8% и увеличить ожидаемую продолжительность жизни женщин. Однако пандемия негативно повлияла на эти показатели к 2022 году. Согласно данным Минтруда, женщины составляют почти половину занятого населения страны и доминируют в таких сферах, как образование, здравоохранение и торговля. Также наблюдается рост числа женщин-предпринимателей, которые возглавляют около 30% малых и средних предприятий. Для повышения конкурентоспособности женщин с детьми-дошкольниками будут продолжены программы дополнительного обучения. Планируется также внедрение мер поддержки работников с семейными обязанностями и развитие корпоративных программ для их поддержки. В ближайшие годы правительство намерено уделить внимание профориентации женщин в технические специальности и увеличить их участие в научной деятельности. Для этого победителям олимпиад будут предоставляться гранты на реализацию проектов. «Это был первый раз, когда на уровне власти признавалось то, что в стране существуют гендерное неравенство и дискриминация женщин, — отмечает Валерия Уткина, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики. — При том что женщины — это демографическое большинство (по данным Минтруда, 53,5% от населения России), но зачастую их положение в обществе не равно с мужчинами». По словам первого замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, возможности самореализации женщин на рынке труда во многом зависят от решения ее материальных и бытовых проблем. Для их решения при центрах занятости могут создать клубы поддержки женщин. Соответствующий проект был представлен на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. «На самом деле здесь огромную роль играет сообщество, люди, которые такой путь уже прошли, которые своим личным примером могут воодушевить, подставить плечо, показать, что все доступно, все возможно. Что возможно преодолеть барьеры, которые порой носят субъективный характер и не позволяют человеку двигаться вперед», — указала представитель министерства. Создание женских клубов при центрах занятости помогут качественно раскрыть карьерный потенциал женщин, уверены в Минтруде. Баталина пояснила, что иногда требуется не просто подбор работы, но и помощь в «переоценке личностных компетенций или в поиске себя».