16:28 02 мая 2017 0

Победа в финале даст "Уралу" право играть в Лиге Европы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спортивные букмекеры не верят в победу свердловчан в финале Кубка России по футболу «Урал» — «Локомотив». В конторах коэффициенты на успех столичного клуба колеблются в районе 1,8, выяснил корреспондент «URA.RU».

Ставка на успех «шмелей» на момент публикации новости доходит до 5,5. На ничью — примерно 3,4. Настроение букмекеров объяснимо тем, что «Урал» впервые в своей истории играет в финале Кубка России, а «Локомотив» побеждал в этом турнире шесть раз, в том числе в 2015 году. По количеству побед в Кубке «железнодорожники» являются вторым клубом России, уступая только столичному ЦСКА.

«Наша команда впервые вышла в финал Кубка страны и попробует сходу завоевать престижный трофей. Первый крупный турнир в карьере главного тренера может выиграть наставник „Урала“ Александр Тарханов», — сообщили в пресс-службе «Урала».

Победа в Кубке России дает путевку на групповой этап Лиги Европы — это второй по значимости европейский клубный турнир.

Шестого апреля футбольный клуб «Урал» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России. В полуфинале спортсмены обошли «Рубин» из Казани со счетом 2:1.