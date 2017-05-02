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02 мая 2017
20:03  02 мая 2017 0

Сенат США отказался от новых санкций в отношении России

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Сенаторы ждут результатов расследования по вмешательству РФ в американские выборыФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Сенат США не планирует разработку нового законопроекта против российских граждан, обвиняемых в кибератаках. Об этом заявил глава комитета по международным отношениям, сенатор Боб Коркер.

Коркер отметил, что в данный момент рассматривается вопрос о новых санкциях против Ирана: «Мы не планируем готовить законопроект о санкциях в отношении России. Впрочем, это не означает, что Вашингтон отказывается от политики санкций. Новый пакет мер прорабатывается в отношении Тегерана. Он будет готов к концу нынешнего рабочего периода», — цитирует заявление Коркера издание «Утро.ру».

По словам Коркера, его коллеги планируют дождаться результатов расследования спецкомитета по разведке Сената по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, после чего будет вынесено решение о новых санкциях, сообщает «Эхо Москвы».

Сергей Макеев
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