{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
21:47  02 июня 2017 0

«Перегибает мужик». Путин высказался об избирательной кампании Трампа

Путин. Архив, путин владимир
Путин про Трампа: "перегибает мужик"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Путин признал эффективность предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом президент России сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

Российский лидер отметил, что во время кампании Трампа даже испытывал некоторые сомнения, но в итоге президент США сумел победить.

«Я и сам иногда думал: ну, перегибает мужик. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, на которых он сделал ставку», — заявил Владимир Путин, пишет «Национальная служба новостей».

На форуме уже несколько раз поднималась тема отношений России и США, в том числе и вмешательство в выборы в Штатах. Путин заявил, что попытки найти виноватых похожи на антисемитизм, уточняет «Nation news».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров