21:47 02 июня 2017 0

Путин про Трампа: "перегибает мужик" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Путин признал эффективность предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом президент России сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

Российский лидер отметил, что во время кампании Трампа даже испытывал некоторые сомнения, но в итоге президент США сумел победить.

«Я и сам иногда думал: ну, перегибает мужик. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, на которых он сделал ставку», — заявил Владимир Путин, пишет «Национальная служба новостей».

На форуме уже несколько раз поднималась тема отношений России и США, в том числе и вмешательство в выборы в Штатах. Путин заявил, что попытки найти виноватых похожи на антисемитизм, уточняет «Nation news».