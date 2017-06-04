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04 июня 2017
16:11  04 июня 2017 0

Албания заманивает российских туристов безвизом и секретными ядерными бункерами

Албания
Албанские бизнесмены придумали для туристов из РФ экскурсии по секретным объектамФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Албания временно отменила визы для россиян. Послабление будет действовать во время курортного сезона, до 15 ноября.

Согласно постановлению Совета министров республики, российским гражданам для въезда на албанскую территорию в указанный выше период необходимо иметь лишь загранпаспорт. При этом продолжительность их пребывания в республике ограничивается 90 сутками, сообщает «Российская газета».

По информации издания, албанские бизнесмены для привлечения туристов из России разработали необычный рекламный ход. Россиянам предлагают побывать внутри огромного сверхсекретного ядерного бункера коммунистического диктатора Энвера Ходжи, осмотреть более 700 тысяч аналогичных фортификационных сооружений в горах и на морском побережье, проехаться на машине-амфибии (ЗИС-485) производства СССР, которые до 2011 года состояли на вооружении албанской армии.

Ранее о безвизовом режиме для туристов из России на время курортного сезона объявила Турция, а Индия упростила процедуру получения разрешения на въезд в страну для россиян.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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