Минтруд подготовил приказы по знанию русского языка для мигрантов

Минтруд России исключил из перечня профессий, по которым мигранты могут работать без подтверждения знания русского языка и истории, водителей, продавцов и медицинских работников. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду.
«Мы подготовили, соответственно, два приказа Минтруда. Первый приказ Минтруда, который исключает медицинских работников из списка тех иностранных граждан — квалифицированных специалистов, которые могут приехать сюда с разрешением на работу вне квот», — заявил Пудов. По его словам, аналогичные ограничения затронут и другие профессии, связанные с необходимостью общения с гражданами страны. Цитата по ТАСС.
Внесенные изменения предполагают корректировку порядка формирования заявок на привлечение иностранных работников по квотам. Теперь работодатели не смогут включать в заявки позиции, подразумевающие социальное взаимодействие. Это касается водителей автотранспорта, продавцов непродовольственных товаров и медицинских специалистов.
Ранее депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, освобождающий отдельных мигрантов от сдачи языкового экзамена при трудоустройстве по правительственным квотам. Это решение вызвало критику со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимость владения языком для представителей профессий с постоянным общением с населением.
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