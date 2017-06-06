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06 июня 2017
Главные новости Москвы
20:08  06 июня 2017 0

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

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Самолеты НАТО тянет к российским границамФото: depositphotos.com © URA.RU

Возле границы с Россией над Баренцевым морем истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет. Воздушное судно ретировалось.

МиГ-31 подняли в воздух после того, как над нейтральными водами Баренцева моря заметили самолет, который двигался вдоль российской границы, пишет информагентство Nation News со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что транспондер у воздушного судна не был включен.

В воздухе истребитель сблизился с судном. Выяснилось, что к границам России приблизился противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3 °C «Орион». Как сообщает Минобороны, после сближения «Орион» сменил курс и начал отдаляться от границ РФ, уточняет «Национальная служба новостей». После этого истребитель вернулся на базу.

Днем российский истребитель Су-27 поднимался в небо, чтобы перехватить американский бомбардировщик, который кружил вблизи границ над Балтийским морем.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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