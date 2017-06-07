08:19 07 июня 2017 0

Прежде чем выбрать хлеб, следует изучить свой организм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые израильского института Вейцманна изучили воздействие черного и белого хлеба на человеческий организм. Результаты опровергли миф о вреде белого хлеба для здоровья и фигуры человека, передает «Федеральное агентство новостей».

«Это открытие интересно не только потому, что потенциально является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило нас перед фактом: люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу. До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Как показывает практика, диеты на базе этого подхода всегда с треском проваливаются», — заявил Эран Элинав (Eran Elinav) из института Вейцманна в Реховоте (Израиль).

Известное мнение о пользе черного хлеба и вреде белого можно считать развенчанным: разным людям можно есть белый или черный хлеб в зависимости от особенностей их организма. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Cell Metabolism, сообщает «телеканал 360».