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07 июня 2017
06 июня 2017
08:19  07 июня 2017 0

Разрушен миф о вреде белого хлеба. Любители диет оказались перед еще более сложным выбором

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Прежде чем выбрать хлеб, следует изучить свой организмФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые израильского института Вейцманна изучили воздействие черного и белого хлеба на человеческий организм. Результаты опровергли миф о вреде белого хлеба для здоровья и фигуры человека, передает «Федеральное агентство новостей».

«Это открытие интересно не только потому, что потенциально является очень важным для здоровья населения, но и потому, что оно поставило нас перед фактом: люди могут реагировать совершенно по-разному на одну и ту же пищу. До настоящего времени диетическая ценность продуктов считалась одинаковой для всех людей. Как показывает практика, диеты на базе этого подхода всегда с треском проваливаются», — заявил Эран Элинав (Eran Elinav) из института Вейцманна в Реховоте (Израиль).

Известное мнение о пользе черного хлеба и вреде белого можно считать развенчанным: разным людям можно есть белый или черный хлеб в зависимости от особенностей их организма. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Cell Metabolism, сообщает «телеканал 360».

Семен Гринберг
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