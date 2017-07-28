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28 июля 2017
12:48  28 июля 2017 0

Американские военные закупают живые ткани россиян

СПИД лаборатория. Челябинск., лаборатория, анализы, вич, спид
Образцы должны прийти в США через 10 дней после получения денегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ВВС США опубликовало контракт на закупку 12-ти молекул РНК (содержатся в живых клетках и необходимы для трансляции генетической информации в белки) и 27 образцов синовиальной жидкости (находится в суставе и обеспечивает его подвижность) от российских доноров.

Образцы живых тканей, согласно американскому контракту, должны быть взяты только у «росийских европеоидов», жители Украины не рассматриваются. ВВС Америки прописали еще несколько условий: «Образцы должны быть взяты от доноров без травм опорно-двигательного аппарата, не зараженных ВИЧ, гепатитами и сифилисом», — передает RT.

Подрядчик должен предоставить информацию о доноре: паспортные данные, пол, возраст, рост, вес, национальность, диагнозы, стаж курения и список принимаемых лекарств. Образцы нужно доставить на базу ВВС в Леклэнде в течение 10-ти дней после получения денег.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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