12:48 28 июля 2017 0

Образцы должны прийти в США через 10 дней после получения денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ВВС США опубликовало контракт на закупку 12-ти молекул РНК (содержатся в живых клетках и необходимы для трансляции генетической информации в белки) и 27 образцов синовиальной жидкости (находится в суставе и обеспечивает его подвижность) от российских доноров.

Образцы живых тканей, согласно американскому контракту, должны быть взяты только у «росийских европеоидов», жители Украины не рассматриваются. ВВС Америки прописали еще несколько условий: «Образцы должны быть взяты от доноров без травм опорно-двигательного аппарата, не зараженных ВИЧ, гепатитами и сифилисом», — передает RT.

Подрядчик должен предоставить информацию о доноре: паспортные данные, пол, возраст, рост, вес, национальность, диагнозы, стаж курения и список принимаемых лекарств. Образцы нужно доставить на базу ВВС в Леклэнде в течение 10-ти дней после получения денег.