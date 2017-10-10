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10 октября 2017
Главные новости Москвы
15:12  10 октября 2017 0

Прилепин заявил, что знает имена убийц Гиви и Моторолы

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, прилепин захар, съезд кпрф
Писатель сказал, что в одном из покушений участвовала женщинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Писатель и политрук одного из батальонов ополченцев ДНР Захар Прилепин заявил, что знает имена убийц лидеров ополчения Арсения Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых, известного как Гиви.

«Эта сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина», — заявил Прилепин, слова которого приводит «Лента.ру». Своей задачей писатель считает установку памятника Мотороле в городе Славянске.

Напомним, что командир батальона «Сомали» Гиви был уничтожен 8 февраля в своем кабинете на военной базе рядом с Донецком. Моторола погиб год назад в лифте своего дома в Донецке, где сработало взрывное устройство.

Лев Истомин
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