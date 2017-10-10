Прилепин заявил, что знает имена убийц Гиви и Моторолы

Писатель и политрук одного из батальонов ополченцев ДНР Захар Прилепин заявил, что знает имена убийц лидеров ополчения Арсения Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых, известного как Гиви.
«Эта сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина», — заявил Прилепин, слова которого приводит «Лента.ру». Своей задачей писатель считает установку памятника Мотороле в городе Славянске.
Напомним, что командир батальона «Сомали» Гиви был уничтожен 8 февраля в своем кабинете на военной базе рядом с Донецком. Моторола погиб год назад в лифте своего дома в Донецке, где сработало взрывное устройство.