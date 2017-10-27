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27 октября 2017
15:58  27 октября 2017 1

Шойгу заявил, что Запад угрожает России

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
НАТО наращивает активность у западных рубежей РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Военная обстановка у западной границы РФ является напряженной и постепенно обостряется, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, напряжение вызвано размещением в Прибалтике и Польше новых сил НАТО, проведением государствами альянса военных учений и развертыванием американской ПРО в Европе.

По данным Шойгу, вблизи российской границы растут масштабы и интенсивность мероприятий стран-членов блока НАТО, пишет RT. Глава Минобороны отметил, что за истекшие три месяца у западной границы России прошло свыше 30 учений, передает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее писало «URA.RU», аналитики НАТО опасаются возможного нападения с Востока.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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