Шойгу заявил, что Запад угрожает России

НАТО наращивает активность у западных рубежей России
Военная обстановка у западной границы РФ является напряженной и постепенно обостряется, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
По словам министра, напряжение вызвано размещением в Прибалтике и Польше новых сил НАТО, проведением государствами альянса военных учений и развертыванием американской ПРО в Европе.
По данным Шойгу, вблизи российской границы растут масштабы и интенсивность мероприятий стран-членов блока НАТО, пишет RT. Глава Минобороны отметил, что за истекшие три месяца у западной границы России прошло свыше 30 учений, передает «Федеральное агентство новостей».
Как ранее писало «URA.RU», аналитики НАТО опасаются возможного нападения с Востока.