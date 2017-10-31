Путина призвали вернуть День победы над Японией

12:16 31 октября 2017 0

Отмечать праздник предлагают 3 сентября Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России предлагают учредить День победы над Японией. С такой просьбой к президенту России обратились ветераны войны, общественники и политики. Отмечать праздник авторы коллективного письма предлагают 3 сентября.

Автор идеи, доктор исторических наук, эксперт РАН Анатолий Кошкин подчеркнул, что инициатива никак не направлена против японского народа. Речь в первую очередь о победе над милитаристским режимом, сообщает RT. Инициативу уже поддержали 90 человек, включая первого заместителя председателя Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

В то же время президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рекомендовал воздержаться от введения новой памятной даты. Он считает, что новый праздник может стать раздражающим фактором в отношениях Москвы и Токио.

Праздник победы над Японией изначально был утвержден Президиумом Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года. До 1947 года 3 сентября было выходным днем. Но после распада СССР праздник был отменен.